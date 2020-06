Michal Malátný z Chinaski: Před padesátkou jsem si konečně srovnal život

„Jaký si to uděláš, takový to máš, pokud to uděláš rychle,“ usmíval se s odkazem na text písně 1. signální. Ke změnám Malátného inspiroval jeho kamarád, který tvrdil, že padesátka je poslední mez, kdy může člověk něco udělat se svým životem.

Kalendář mají plný koronaviru navzdory

„Říkal jsem si, co bych měl změnit, abych byl v pohodě. Rozhodl jsem se vyměnit spoluhráče v kapele, abych tam byl šťastný a aby to v ní všechny lidi bavilo. A druhá věc byla bydlení, chtěl jsme dostat rodinu do většího bytu, abychom čtyři lidi pořád nežili v obýváku. A povedlo se mi to.“ V souvislosti s Chinaski ho potěšila nominace na desku roku cen Anděl za album s názvem 11 natočeného v nové sestavě. „Beru to jako ocenění, i když jsme nevyhráli,“ konstatoval.

I když kvůli pandemii koronaviru přišla kapela o velké festivaly, Chinaski mají plný kalendář. Budou hrát v zahradních restauracích, letních kinech nebo amfiteátrech. Velké turné k albu 11 odložili na březen příštího roku. „V půlce března jsme měli jít natáčet nové věci do studia. Možná to dopadne tak, že před turné k 11 ještě vydáme dvanáctou desku. Docela vážně o tom uvažujeme, když budou písničky. Ale nic nás netlačí.“

Kruh se uzavřel

Jičínský rodák Malátný, vlastním jménem Michal Novotný, je v případě svého životního výročí udiven jeho výší. „Cítím mnohem líp než třeba v pětatřiceti. Jsem ale opatrný, protože vím, že když člověk příliš podlehne pocitu štěstí, tak okamžitě přijde nějaká rána. Ale užívám si to. A když se ohlédnu, tak mám pocit, že jsme se s kapelou neflákali,“ sdělil hudebník. „Pavel Grohman je přes deset let po smrti a já pořád cítím jeho tlak, že jsem líný a všechno nechávám osudu. Jako by mě pořád tlačil do práce.“ Bývalý bubeník Chinaski Grohman v roce 2008 zahynul při dopravní nehodě na své motorce.

Vedle práce pro Chinaski a příležitostních hereckých rolí dostal Malátný nabídku napsat text na chystanou desku kapely Olympic. Podle jeho slov se tím "kruh tak nějak uzavřel". „Můj iniciační zážitek s hudbou byl koncert Olympiku u příležitosti oslav jeho tehdejších dvaceti let, který jsem viděl v televizi. Tehdy jsem poprvé viděl, jak vypadá rocková kapela na pódiu. Byl jsem přilepený na obrazovku a úplně tomu propadl. A teď po těch letech mi zavolal Petr Janda, jestli bych jim nenapsal nějaký text na novou desku.“

