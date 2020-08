Nejvtipnější příhody z natáčení Harryho Pottera: Rupert Grint s Danielem Radcliffem se vysmáli Emmě Watson

Je to už neuvěřitelných dvacet let, kdy poprvé před kamerou stanul Rupert Grint. Vyrůstal jako nejstarší mezi pěti sourozenci a role Rona byla jeho prvním velkým hereckým počinem. Dnes tenhle zrzavý kluk slaví 32. narozeniny a na natáčení už jen vzpomíná s úsměvem na rtech.

Rupert Grint se po natáčení stáhl do ústraní

Je to už neuvěřitelných dvacet let, kdy poprvé před kamerou stanul Rupert Grint. Vyrůstal jako nejstarší mezi pěti sourozenci a role Rona byla jeho prvním velkým hereckým počinem. Dnes tenhle zrzavý kluk slaví 32. narozeniny a na natáčení už jen vzpomíná s úsměvem na rtech.

Když se před dvaceti lety začala sága o malém čaroději natáčet, o Rupertovi se říkalo, že má z hlavní trojice největší herecký talent a čeká ho tak zářná budoucnost. Vše je ale nakonec jinak. Zatímco jeho herečtí kolegové Emma Watson a Daniel Radcliffe dřeli, aby se v showbyznysu uchytili, Rupert se stáhl do ústraní a stal se z něj podivín.

I přesto však představitel Rona na natáčení vzpomíná rád a říká, že díky němu poznal spoustu zajímavých lidí a naučil se disciplíně a zodpovědnosti. Pojďte si připomenout ty nejzábavnější historky, které doprovázely natáčení filmů o Harrym Potterovi.

Zničené hůlky i brýle

Víte třeba, kolik Harry při natáčení zničil kouzelných hůlek? Bylo jich více než osmdesát! A to bylo pořád méně než klasických kulatých brýlí, těch pak přišlo do koše celých sto padesát.

Výměna rolí

Ronovy bratry dvojčata Freda a George Weasleyovi si zahráli bratři James a Oliver Phelpsovi, kteří si byli tak podobní, že si je na place všichni pletli. Kluci toho využívali a dělali legrácky na celý štáb. Občas se dokonce při natáčení prohazovali a vyměňovali role. Bohužel se na to přišlo, režisér byl pěkně naštvaný a většina scén se musela natáčet znovu.

Karikatura Snapea

Při natáčení prvního dílu se také stala vtipná situace, a to, když právě Rupert Grint nakreslil karikaturu představitele profesora Snapea. Dostal strach, že by se mohl Alan Rickman urazit, tak chtěl obrázek zlikvidovat, ten ale zmizel. Nakoec se zjistilo, že se dostal až k Rickmanovi, který na konci natáčení za Rupertem přišel a nechal si na něj napsat věnování.

Prdící pytlík

Aby nezůstali pozadu, Alan Rickman s Michael Gambon v roli Brumbála si na Daniela Radcliffa přichystali zradu. Když se natáčela scéna, kdy v Nebelvíru všichni spí ve spacácích, dali do toho jeho prdící pytlík na dálkové ovládání. To měli u sebe a vždy, když bylo ticho, tak zmáčkli tlačítko, aby to vypadalo, že si Daniel Radcliff prdnul.

Propíchnutý bubínek

Natáčení se nevyhnuly ani úrazy. Kuriózním zraněním je propíchnutý ušní bubínek, kdy Helena Bonham Carter, která hrála Bellatrix, omylem propíchla představiteli Nevilla ušní bubínek. Její hůlka se zasekla v jeho uchu.

Pád ze schodů

Vzpomínáte na scénu, kdy Hermiona schází po schodech na ples oblečená v nádherných šatech? Tak tomu předcházel obrovský pád. Emma Watson se totiž do šatů zamotala a ze schodů spadla. Její róba se pak musela přešít. Sama Emma si odnesla jen pár modřin, ale Rupert Grint s Danielem Radcliffem se mohli ještě hodiny smíchy potrhat.

