Nový Leoš Mareš: Mladý Čech už pokořil milion a říká: Chtěl jsem si jen najít kamarády

Adam Kajumi se stal vůbec prvním Čechem, který žije v Česku a mluví primárně k domácímu publiku. Na sociální síti TikTok překonal magickou hranici milion sledujících. „První video na Musical.ly jsem nahrál, abych si našel kamarády. Teď jich mám přes milion. Nemůžu tomu uvěřit,“ usmívá se klučina, který se narodil 17. března 1998 v Neratovicích do česko-afghánské rodiny.

Tandemový seskok s fanouškem

Na rozdíl od svých kolegů netvoří obsah v angličtině a neoslovuje globální obecenstvo. Díky tomu lze jeho prvenství přirovnat k úspěchu Leoše Mareše, který v roce 2020 jako první dosáhl milion sledujících na sociální síti Instagram.

"Leoš Mareš nové generace", jak je Adam Kajumi často přezdíván, se úspěch rozhodl oslavit ve velkém stylu - absolvováním tandemového seskoku, kterého se spolu s ním zúčastní i jeden z jeho fanoušků. Jako poděkování svým sledujícím chystá Kajumi i novou píseň nesoucí název Žít svůj sen a hudební klip, který právě natáčí na Kanárských ostrovech.

Takový normální kluk

Adam je důkazem, že hvězdou sociálních sítích se může stát doslova kdokoli. Chce to "jen" nápat a "trochu" vůle. Při studiu Gymnázia Františka Palackého se Adam věnoval profesionálnímu hraní e-sportu, následně začal natáčet převážně zábavná videa na sociální síť TikTok (dříve Musical.ly), ke které později přibyla tvorba obsahu na Instagram a YouTube.

V roce 2021 se zapojil do reality show Like House, kterou do svého programu zařadila TV Prima. Aktuálně má na Instagramu přes 263 tisíc fanoušků a v aplikaci TikTok pokořil magický milion, což ho řadí mezi nejsledovanější české influencery.

