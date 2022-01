Olga Menzelová vybírá popelnice. Narazila na opravdové skvosty

Producentka Olga Menzelová o víkendu „bufetila u popelnic“. Vrhla se na kontejner na sběr papíru a zdá se, že její lov na staré nechtěné knihy byl úspěšný.

V popelnici našla hned několik titulů, ze kterých ve videu div neskákala nadšením. Jednalo se mimo jiné o knihy z roku 1900, učebnici frrancouzštiny z roku 1930, Kroniku stavby metra a dokonce se v kontejneru objevila i kniha plná rad jak na „Zamlklé děti“.

Názory na to, zda se hledání knih v modrých kontejnerech vyplatí nebo ne, se mohou lišit, ale Olga Menzelová je určitě pro.

Pokud jste tedy hledali inspiraci na to, co dělat o víkendu, už nemusíte. Producentka totiž u příspěvku nasdílela přesnou polohu popelnic, u kterých strávila nedělní odpoledne.

Pokud se vám tato aktivita zalíbila, můžete se vydat na Hradčanskou, přesná adresa kontejneru je prý roh ulic K Brusce a na Vlach, Praha 6.

Menzelová také svým sledujícím v popisku pod videem, které na sociální síť přidala, připomněla hlavní výhodu hledání nových přírůstků do knihovničky v modrém kontejneru místo v knihnupectví či v antikvariátu a to je to, že jsou zadarmo.

V komentářích se jedna z jejích sledujících dokonce přiznala k tomu, že kvůli knihám jednou zašla ještě mnohem dál.

„Já jednou pro knihy do kontejneru i vlezla,“ objevilo se pod příspěvkem.

