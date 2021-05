Otec punku Joey Ramone se narodil s parazitickým dvojčetem na zádech. Psychické problémy měl po celý život

Joey Ramone přišel na svět do židovské rodiny jako Jeff Hyman 19. května1951 v americkém státě New York. Narodil se s parazitickým dvojčetem na zádech, které muselo být později chirurgicky odstraněno.

Obsese i schizofrenie

Jeho láska k hudbě započala v 60. letech, kdy mu muzika posloužila jako prostředek úniku před realitou při rozvodu jeho rodičů. Joey nacházel útěchu v písničkách, které si pouštěl na svém tranzistoráku. „Rock & roll mě zachránil,“ řekl později v jednom ze svých rozhovorů pro americký magazín Rolling Stone.

V osmnácti letech byl diagnostikován s obsedantně kompulzivní poruchou osobnosti (OCD), pro kterou jsou charakteristické nechtěné, opakující se myšlenky, neboli obsese. Aby toho nebylo málo, přidala se také schizofrenie. Po celý život pak musel se svými duševními problémy zápasit a je velmi pravděpodobné, že mu v tom hudba ve velké míře pomohla.

Talent, kterých se moc nerodí

V roce 1974, ještě jako Jeff Hyman, založil jednu z nejlepších punk rockových kapel všech dob. The Ramones "poskládali" společně s Johnem Cummingsem a Douglasem Colvinem, také známým jako Dee Dee Ramone. Tato skupina se poprvé objevila v roce 1974 v jedné ze zkušeben na Manhattanu. Ten samý rok vystoupili i v jednom z nejznámějších klubů v New Yorku - CBGB´s, jak uvádí server Loudwire.

Jméno Ramone jako první přejal Dee Dee od Paula McCartneyho. Ten totiž nějakou dobu používal právě jméno Ramon, když hrál v dnes již notoricky známé anglické kapele The Beatles. Joey se v kapele ujal bicích, na které trénoval už od 13 let, o mikrofon se dělil společně s Dee Deem. Netrvalo dlouho a manažer skupiny si uvědomil, jak moc je Joey Ramone jako zpěvák talentovaný, a přesunul ho víc dopředu směrem k fanouškům.

Jeho hlas byl jedinečný

„Joeyho sametový hlas to prostě celé dokonale spojil dohromady,“ řekl manažer kapely Thomas Erdelyi. Ten po neúspěšném hledání nového bubeníka sám převzal v kapele bicí a stal se Tommy Ramonem. „S šílenými účesy, kříváky a geniálními písněmi tvrdými jak skála bylo naše umění kompletní,“ dodává Tommy.

Joeyho nakřáplý hlas plný bručení a broukání, který místy zněl jako škytavka, se stal jeho osobní poznávací značkou. „Všichni ostatní zpěváci v New Yorku kopírovali styl Davida Johansena nebo Micka Jagera. Ale Joey byl jedinečný, naprosto jedinečný,“ vyjádřil se k jeho zpěvu Dee Dee Ramones.

Prohrál boj s rakovinou

Ačkoliv měli na svědomí punk rockové hnutí v USA, jejich komerční úspěch byl minimální. Kapela se uznání dočkala až později. Dnes jsou pravidelně zastoupeni ve všech žebříčkách nejlepší rockové hudby historie.

Joey Ramone zemřel ve věku 49 let dne 15. 4. 2001 po dlouholetém boji s rakovinou, jen měsíc před svými 50. narozeninami. Joeyho narozeniny se slaví v nespočtu rock 'n' rollových klubů v New Yorku do dnešního dne.

Zdroje: Loudwire, magazín Rolling Stone

