Pazderková předvedla neuvěřitelnou postavu s vyrýsovanými svaly. Vypadá skvěle

Herečka Iva Pazderková (41) opět zazářila na soutěži v bikiny fitness po několikaměsíční a nepředstavitelně náročné přípravě.

Pazderková během přípravy v posilovně neúnavně dřela a na pojídání brambůrek nebo jiných dobrot u televize mohla zapomenout. Dokonce si i musela poctivě vážit veškerou stravu, aby to nepřeháněla s denním příjmem kalorií a její zdravý jídelníček se neminul účinkem.

Jak se zdá, herečka poctivě trénovala nejen svaly, ale i pózy, které na soutěži předvede.

Soutěž si zkusila i minulý rok, kdy se sice na stupínkách vítězů neumístila, ale místo toho, aby ji to demotivovalo, to zafungovalo přesně opačně. Tentokrát už věděla přesně, do čeho jde, a její tělo bylo na drsnou přípravu podobnou vojenskému výcviku zvyklé.

Tento rok tedy měla na své straně hned několik výhod a bylo to znát. Sice na první místa v soutěži opět nedosáhla, ale vypadala na pódiu mnohem sebevědoměji a zářila štěstím.

Gratulace a obdivné komentáře na sebe nenechaly dlouho čekat. Vyslechla si sice i nějakou tu kritku, ale bylo jí opravdu pomálu a zaváněla závistí.

„Ty jseš prostě skvělá,“ objevilo se pod příspěvkem.

„Ty jsi fakt borec. Dokážeš všechno dotáhnout do konce, máš můj obdiv!“ napsala pod fotku další fanynka.

„Klobouk dolů, jste úžasná,“ nechybělo mezi komentáři.

