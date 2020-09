Pro Češku, kterou obdivoval svět, si smrt přišla příliš brzy. Tlak okolí a dřina ji dohnaly k pokusu o sebevraždu

I když Haně osud vyměřil jen velmi krátkou životní dráhu, pouhých třiadvacet let, dokázala okouzlit nejen krasobruslařské poroty, ale i diváky a vlastně celý svět. Pětkrát dokázala zvítězit v konkurenci československých krasobruslařek a stala se mistryní republiky. To ale stále nebylo dost, mezi její trofeje patřila i zlatá a dvě stříbrné medaile z mistrovství Evropy i olympijský bronz - a hlavně obdiv a úcta sportovního světa. Nic ale nikdy není zadarmo a své o tom věděla i mladičká Hana Mašková.

Sourozenci, které nepoznala

Do života naší nejlepší krasobruslařky zasáhl osud vlastně ještě před jejím narozením. Krutá tragédie, kterou prožila její matka, jejíž první manžel před sebevraždou ubil kladivem obě jejich tehdy malé děti - šestiletou dceru a novorozeného syna - pozdější paní Maškovou samozřejmě velmi hluboce poznamenala. Není se tak čemu divit, že když se po čase znovu vdala a poté se jí v roce 1949 také narodila další dcera, byl její vztah k takovému dítěti velmi silný. Neznamená to ale, že by si Hana mohla dělat, co chtěla. Naopak - v jejím životě vládl pevný řád a tvrdá práce prakticky bez volného času. Škola, tréninky a zase tréninky a pak znovu škola. Takové bylo dětství Hany Maškové.

Obrovský tlak

I když velmi brzy přicházely úspěchy, ocenění a medaile (nebo snad právě proto), tlak na Hanu byl obrovský. Okolí očekávalo další vítězství, další stupně vítězů. Ona ale chtěla žít trochu jinak, ve větším klidu, “normálněji”. Zvlášť v době, kdy se seznámila s textařem Jiřím Štaidlem, do něhož se zamilovala. Sport šel na čas trochu stranou, ale přesto stále trénovala a dokonce i vítězila.

Matčina pevná ruka

Dozor a poměrně tvrdá ruka její matky ale nedaly mladé sportovkyni vydechnout. Byla to právě paní Mašková, která se snažila dceru posouvat stále za dalšími úspěchy. Není se proto čemu divit, že rok po svém největším úspěchu, tedy v roce 1969, už byla prakticky rozhodnutá ukončit svoji závodní kariéru. Měla za sebou už dokonce i pokus o sebevraždu, když se předávkovala prášky na spaní. Rozhodla se odletět do Ameriky za Holiday on ice. Takový život si představovala...

Za oceán, za snem

Rozhodnutí to jistě nebylo jednoduché - opustit vlast a vydat se za vlastním snem až za oceán. Hana to ale skutečně chtěla a pro svůj cíl tuto cestu podstoupila. Stejně jako Evropu získala si brzy svoji krásou, noblesou a krasobruslařským umem také Ameriku. O peníze neměla nouzi, spadla z ní tíseň povinnosti neustále vítězit, soupeřit s okolím i sama se sebou. Navíc nebyla pod neustálým dohledem své milující matky, která ale bohužel svoji péči hnala až na samou hranici únosnosti, lépe řečeno za ni. Brzy nato se také rozešla s Jiřím Štaidlem, který se začal scházet s budoucí první ženou Donalda Trumpa Ivanou (tehdy ještě Zelníčkovou).

Osudný okamžik přišel příliš brzy

Třiadvacetiletá mladá žena si svůj nový život užívala, jak jen to bylo možné. Milovala jej, milovala svoji svobodu i úspěch. Měla ale také ráda rychlou jízdu a to, jak se bohužel brzy ukázalo, se stalo krasobruslařce osudným. Při jedné z cest nezvládla zatáčku a její auto se srazilo s kamionem, který bohužel tou dobou projížděl stejným místem. Hana Mašková neměla šanci nehodu přežít. Zemřela 31. ledna roku 1972. Její tělo bylo převezeno do vlasti a pochována je na Vyšehradském hřbitově.

KAM DÁL: Prvorepublikový král kokainu. Herec Hugo Haas bez něj nedal ani ránu.