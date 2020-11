Profesor Flegr: Vybít dezinformacemi o covidu část ohrožené populace v cizí demokratické zemi je snadné a levné

Pane profesore, jak se díváte na to, že vláda uvažuje o tom, že v polovině prosince otevře obchody, aby umožnila nakupování před Vánoci, nevrátíme se tím zase o týdny zpět?

Z hlediska kontroly šíření viru by to byl určitě velký krok zpět. Je jisté, že by se epidemie znovu rozjela, a to mnohem větší silou. Jenže si myslím, že k podobnému rozvolnění nedojde. V té době už bude začínat chřipková sezona a epidemická situace se zhorší i bez rozvolnění. Bude-li se ministerstvo zdravotnictví držet tabulky PES, žádné zmírnění opatření nebude možné.

Jaroslav Flegr

- vědec a vysokoškolský pedagog

- zaměřuje se na biologickou evoluci, zejména pak v oblastech etologie, parazitologie a evoluční psychologie

- vystudoval obecnou biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a získal titul RNDr.

- vystudoval na téže fakultě fyziologii a získal titul CSc.

- V roce 1999 byl jmenován docentem pro obor parazitologie, v roce 2008 profesorem pro obor ekologie

Co byste tedy vy coby parazitolog doporučoval, aby se teď dělo, jak by měla vláda postupovat?

Především by se měla začít rychle připravovat na pravděpodobné zhoršení epidemické situace, které nastane nejpozději v prosinci. Měla by zavést systém plošného a semiplošného skrínování populace. Tím nemyslím antigenní testy, které zachytí s bídou 70 % pozitivních, ale Žďárského RT PCR metodu, která při nákladech méně než 100 korun na reakci dokáže otestovat z ústních výtěrů během týdne veškeré obyvatelsko Česka. Také by měla co nejrychleji dát do pořádku systém trasování a testování. V současné době už počty nakažených přibývají menším tempem, takže by si měli epidemiologové stanovit za cíl vytrasovat všechny kontakty nakažených osob. Tedy přestat si na trasování jen hrát a začít se chovat jako ve státech, kde tento nejdůležitější a zároveň nejlevnější nástroj boje s epidemií funguje.

Už jsme zmínili tzv. PES, protiepidemický systém, podle kterého se máme řídit v určitých fázích epidemie. Když pomineme, že trvalo téměř devět měsíců, než byl představen, co na něj říkáte? Je to dobré řešení a proč podle vás neřeší to, co se bude dít v době mimo nouzový stav?

Jestliže tento systém včetně příslušné tabulky neschválila vláda, jedná se pouze o pestrobarevný cár papíru. Přinejmenším jako s cárem papíru s ním politici zcela jistě naloží v okamžiku, když jim začne bránit v přijímání populistických opatření. Tedy například, když jim nemožní otevřít obchody před Vánoci. Nemyslím, že je chybou, že opatření počítají s nouzovým stavem. Situace, které tabulka popisuje, odpovídají faktickému stavu nouze, a proto musí za stavu nouze fungovat.

Vy jste několikrát hovořil o tom, jak se bude covid-19 chovat, kolik budeme mít v určité době nakažených apod. Vaše předpovědi se téměř do puntíku plní. Jak je to možné? Resp. jak je možné, že to, co vidíte vy, nevidí vláda nebo její poradci?

Musím vás opravit. Mé předpovědi se do puntíku neplní, reálná situace je podstatně horší. Například jsem předpokládal, že se na hodnotu 2 000 nakažených denně dostaneme teprve v průběhu října, my jsme se však dostali na hodnoty téměř mnohonásobně vyšší. Důvod, proč jsem epidemii podcenil, byl asi stejný, jako proč ji podcenili ostatní odborníci. Člověk si nedokáže připustit, že situace by mohla být tak hrozná, jak mu ukazují jeho modely nebo jak vyplývá z teorie. V Česku šest tisíc mrtvých na covid do půlky listopadu? To je přece absurdní a nepředstavitelné, v modelu musí být nějaká chyba. Já začal bít na poplach dříve než ostatní hlavně proto, že mám (občas ke své vlastní škodě) lepší představivost. A také proto, že jsem se nesnažil své prognózy budoucího vývoje vědomě přizpůsobovat přáním politiků.

Zejména na sociálních sítích se často setkáváme s názory, že covid-19 je jen politický nástroj, jak ovládat lidi, že ta nemoc vlastně není tak hrozná apod. Jak se na to díváte vy?

Domnívám se, že podobné názory jsou součástí hybridní války, kterou proti Západu vedou nepřátelské mocnosti. Čím hůře budeme u nás bojovat s epidemií, čím hůře se nám zde následně povede, tím relativně lépe se bude dařit zmíněným mocnostem. Ochránit před epidemií vlastní obyvatelstvo nebo mu zajistit ekonomickou prosperitu je obtížné a nákladné. Vybít prostřednictvím covidu velkou část ohrožené populace v cizí demokratické zemi a následně ji demoralizovat a přivodit jim mnohaleté ekonomické strádání, je naopak velmi snadné a levné. Stačí prostřednictvím dezinformačních webů rozšířit názor, že kdo dodržuje protiepidemická opatření, je ovce, nebo že kdo se nechá proti Covidu naočkovat, dozajista bídně zhyne. Myslím, že obrana proti šíření podobných názorů by měla být v současnosti hlavní náplní práce našich tajných služeb.

Teď zřejmě máme druhou vlnu nového typu koronaviru. Bude třetí....osmá? A bude problém, když do toho zasáhne například chřipková sezona?

Zaručeně bude ještě třetí vlna. Tu už si nezpůsobíme my naší hloupostí jako tu podzimní, ale přichystá nám ji příroda. Každá respirační nemoc zvyšuje v chřipkové sezoně rychlost svého šíření. Čím jsou teploty nižší, tím více se zdržujeme v budovách, kde je vzduch mnohem sušší, a kde proto dochází k přeměně kapének na aerosol. Aerosol vydrží ve vzduchu mnohem déle a šíří se na mnohem větší vzdálenosti. V zimních podmínkách bude reprodukční číslo tohoto viru při stejné intenzitě protiepidemiologických opatření zhruba dvojnásobné. Ale abych končil pozitivně. Tahle třetí vlna už bude téměř jistě poslední. Před dalšími nás zachrání vakcinace.

