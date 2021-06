Richard Krajčo slaví narozeniny. Po ostrých kritikách vlády si plní přání z minulého roku. Otevřou se jeho kempy?

Původně vyučený elektrikář, Richard Krajčo se prosadil nejdříve jako DJ v klubech a nakonec vystudoval Janáčkovu konzervatoř. Později dostal své první angažmá na divadelních prknech v Divadle Petra Bezruče v Ostravě, v roli Hamleta.

Na protest odešel

Od roku 2003 byl členem Činohry Národního divadla, ale v roce 2013 tam na protest své působení ukončil. Nelíbilo se mu, jakým způsobem byl odvolán ředitel první scény Jan Burian tehdejším ministrem kultury Jiřím Balvínem přesně v den jeho nástupu do funkce, jak tehdy informovala Česká televize.

„Neuráží mě jen to, jakým způsobem nová vláda nastoupila a jakým způsobem se projevuje, ale jakým způsobem se projevuje několik posledních vlád. Jak se chovají k občanům, kteří zde odvádějí daně...," řekl Richard Krajčo pro Českou televizi.

Kritika pandemických opatření

Stejně kriticky se k vládě vyjádřil i minulý rok, konkrétně k pandemickým opatřením. Lidé podle Krajča zkrátka potřebují žít sociálním životem. „Stýkat se a prožívat svoje věci na sportovištích a v divadlech. Prostě to, co dělá člověka člověkem. Doufám, že to tak za chvíli bude vypadat. Že nás tady nezavřou a nezničí,“ řekl v roce 2020 pro CNN Prima News.

Přání z minulého roku se mu ale pomalu plní až teď, přesně na jeho narozeniny. Zpěvák se pomalu chystá na znovuotevření svých kempů, se kterými v minulosti slavil nebývalý úspěch, jak informoval web Expres.cz.

Otevření Kryštof kempů

„Hezký víkend přeji a oznamuji, že ode dneška začínám zase běhat a cvičit, abych se vám líbil, až v pondělí vyhlásí, že se kultura pootevře,“ informoval Richard Krajčo na instagramovém profilu Richard a Karin Krajčovi, který spravuje spolu se svou manželkou, Karin Babinskou.

„Nevím, jestli to bude stačit na kempy, anebo vymyslíme něco jiného, každopádně něco snad bude a my se uvidíme, i když třeba v menším počtu. Těšíte se? Dejte vědět,“ dodal zpěvák.

Rodiče tento rok doufají ve znovuotevření oblíbených Kryštof kempů více, než kdy jindy. S dětmi si v posledních měsících užili společných chvilek víc než dost a je tedy na čase je pokud možno někam vyslat.

Doufejme tedy že se zpěvákovi jeho přání splní a kempy se otevřou. Kvůli němu samotnému i kvůli všem rodičům.

