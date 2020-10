Roman Šmucler: Přetrvává pocit, že Češi jsou cháska, kterou je potřeba strašit a děsit, aby spolupracovala

Pane doktore, co společnosti více škodí, covid-19 nebo strach?

Já nepodceňuji ani jedno, ale celkově se podceňuje strach a ostatní dopady na medicínu. Nelze zachránit jednoho člověka na úkor života jiného. Medicína musí být opatrná v tom, aby neuškodila.

Má podle vás někdo zájem tento strach vyvolávat? Ať už u nás, nebo celosvětově...

Původní čísla z Číny vyděsila i mě - smrtnost v procentech. Umírání mladých. Čekaly se desítky i stovky tisíc mrtvých v ČR. Teď je to pod jedno promile, pokud by onemocněla polovina ČR, je to 5 000 mrtvých, ale čekáme mnohem méně. Nezlehčuji to, taková jsou fakta.

Vy jste spolu s dalšími kapacitami, jako je například profesor Pirk, poslali ministru zdravotnictví dopis, ve kterém kritizujete některá přijatá opatření. Pan Prymula vzkázal, že ničemu nerozumíte...jak to tedy je?

Já psal pandemický plán pro stomatologii a ta se nepřerušila, nemáme problémy s nákazou. Znalosti jsem získal z Koreje, Číny a USA. Řeším to denně a studuji a studuji. Epidemiologem je hlavní hygienička, ale i my ostatní k tomu máme, co říci. To není nemoc jedné specializace. A doplácí na ni všechny obory. Třeba bude asi méně stomatologické péče – to je zase jiný úhel, proč to řeším.

Mluví ministerstvo zdravotnictví a vláda s lidmi na rovinu, jsou podávané informace v pořádku a pochopitelné?

Není to černobílé. Přetrvává ale pocit, že Češi jsou cháska, kterou je potřeba strašit a děsit, aby spolupracovali. Chvilku to běželo a teď je tu pravý opak. Já jsem pro otevřenost a lidský přístup. Mně to vždy lépe funguje. A k tomu přistupuje po celém světě únava. Lidé se s epidemií vždy sžijí - jsme tak naprogramováni, chceme žít a jít dál. Proto lidstvo přežilo jiné lidoopy.

Roman Šmucler

- zubní lékař, stomatochirurg, specialista na laserovou a estetickou medicínu

- od září 2017 prezident České stomatologické komory

- od roku 2018 člen Vědecké rady ministerstva zdravotnictví

Sem tam se objeví spekulace, že zveřejňovaná data o nakažených nemocí covid-19 jsou v Česku jiná, než je veřejnosti prezentováno. Je to možné?

Testům věřím, ale to nejsou nemocní lidé. Potřebovali bychom počet nemocných, ten jsem ještě neviděl. Víme, kolik je lidí v nemocnicích s covidem a jediné "tvrdé číslo" jsou lidé na JIP. Ale i podle toho to lze řídit.

Kde se podle vás stala chyba, že jsme se téměř ze dne na den ocitli mezi nejhoršími zeměmi v Evropě, pokud jde o zvládání pandemie?

Skoro každá země je chvíli nejhorší. Byli jsme premianti a smáli se Italům, Britům, Američanům, Brazilcům. Tak to prostě je…

Co byste vzkázal těm, kteří si stále ještě myslí, že covid-19 zmizí a že třeba i drsná restriktivní opatření k tomu pomohou?

U nás už to nejde, epidemiologové nechali virus projít. Mám zkušenost z Koreje, jak to lze zastavit, ale je to přechod na policejní stát. Doslova loví nakažené a internují je. Nedovedu si to představit v Evropě kvůli covidu. Kvůli něčemu jako ebola ano. Nic mezi tím není. Karanténa je anebo není.

Jaká jsou podle vás smysluplná opatření při R 1,5, při R 1,2 a při R pod 1?

To jsou relativní čísla, sama o sobě neříkají nic. Leč - covid je onemocnění se smrtností 1,5 promile, v ČR zatím asi méně. Na to máme pandemický plán a jen ho stačí otevřít, je na stránkách ministerstva. Podle toho chceme, aby se postupovalo bez improvizací. Je to asi tak nebezpečné jako prasečí chřipka 2009. Tehdy se to zvládlo.

Jaká opatření byste dělal dnes? Když je tu kritika pana Prymuly, existuje protinávrh?

My měli vždy opatření v nemocnicích, která bych udělal už dávno. Tedy zákaz návštěv, omezení elektivních výkonů. Samoizolace lidí doma při infektech týden i celých rodin, ať nakažení nikde netrajdají kvůli testům. Tak jako třeba ve Švédsku.

Kdo je podle vás momentálně nevětší odborná autorita v epidemiologii v České republice?

Na to není měřítko, ale víme, kdo za to odpovídá - Dr. Rážová, hlavní hygienik ČR. Je to skvělý odborník. Ale nikdy neměla, myslím, hlavní slovo.

Byl jste tři měsíce členem ústředního krizového štábu, teď už nejste, proč, nebyl jste pozván? Co vlastně takový krizový štáb řeší?

Popravdě, jako lékař jsem moc v UKŠ platný nebyl. Je to koordinační orgán ministra vnitra. Úkoluje ministerstva a úřady. Pro mě to bylo zajímavé a řadu věcí jsem přinesl tam i odtamtud, ale byl jsem vlastně pozorovatel s právem připomínky. Ale dělal jsem to rád. Teď je ale čas na jiné věci. Zda je tam někdo za opoziční strany, nevím. Já jsem nestraník a to, že jsem byl za opozici, byl spíš problém - byl jsem jakoby protistrana, ne člen týmu.

Naopak stále jste členem vědecké rady ministerstva zdravotnictví. Tedy stejná otázka, co se zde řeší, je to i téma covid-19?

Je to jedno z témat, ale já myslel, že vznikne pracovní skupina Vědecké rady z několika profesí, která bude věc řídit, neboť má mnoho rovin. Zdaleka ne jen epidemiologickou. Zasahuje řadu oborů medicíny i života a je třeba vše balancovat. Ale takový tým je až teď, cca měsíc, tak se těším na výsledky, náš předseda, prof. Svačina, je skvělý odborník i člověk.

Jsou výstupy této rady využívány v praxi? Jak je vlastně rada jako celek kompetentní?

Je to mozkový trust českého zdravotnictví. Řeší mnoho věcí, ale není dominantní ve věci covid - popravdě, jednou za delší čas, řekněme třicet minut-hodina, to ani nic nevydiskutujete. Ale je spousta dalších výsledků Vědecké rady - výzkum, jiná onemocnění, já tam nosím podněty ze stomatologie a spoluprací měníme postupy. Je to klíčový orgán.

Víte o tom, že by se nyní jednalo o nových kompenzacích pro postižené firmy, které byly omezeny v podnikání kvůli opatřením vlády?

Nejsem součástí politiky.

Dobře, tedy jinak. Vy osobně, byl byste pro nějaké kompenzace? Nebo stačilo pět tisíc pro důchodce a pár podivně zabalených roušek?

Já chtěl respirátory na předpis pro ohrožené. My jsme ani neřekli ohroženým, kdo to vlastně je, a přitom to lze to najít v databázích…Hodně lidí by se uklidnilo, že se jich to tolik netýká, a naopak mnozí by věděli, že riziko je veliké a ty holt dočasně velmi chránit.

Mimochodem, vy jako stomatologové už máte dostatečné zásoby roušek, respirátorů a dalších věcí?

Na jaře nám moc pomohlo ministertvo vnitra a hlavně zdravotnictví. Teď si vše kupujeme. Je to zátěž, ale jsme zvyklí se o sebe postarat. Stomatologie je obvykle na posledním místě zájmu státu. Byla jedna výjimka, tou byl ministr Adam Vojtěch.

