Šéf ústavu biologické substance: Vývoj vakcíny proti koronaviru může trvat i rok

Několik týmů po celém světě už pracuje na vývoji vakcíny proti novému typu koronaviru. Přesto vakcína pořád není na světě a počet nakažených stále roste. Pokrok hlásí v Izraeli z institutu pro biologický výzkum, vakcína ale dosud není vyvinuta. Proč ji není možné vyvinout do týdne? I pokud některý z týmů najde nadějnou protilátku, než se lék dostane ke koncovým pacientům, bude to trvat měsíce až rok.

I přes to, že na vývoji vakcíny proti viru SARS-CoV-2, který způsobuje infekční onemocnění Covid-19 pracuje několik týmů odborníků z celého světa, vakcína dosud není na světě. Její vývoj totiž vyžaduje několik složitých kroků, které nejdou urychlit.

„Je nesmírně složité pěstování kýžených virů, jejich koncentrace, volba jejich usmrcení, průkaz zachování antifenů, izolace a pak zkoušení a stanovení dávek. To vyžaduje hodně času,“ řekl doktor Oto Sova, který má svůj výzkumný ústav biologické substance BOOS.

Je to spousta práce i jednotlivých kroků

Vyvinout i jakoukoliv jinou vakcínu vyžaduje hodně specifických kroků a práce. „My jsme svého času vyvinuli první bez bakteriální vakcínu na světě proti Coli bakteriím. Obsahovala pouze protilátky, žádné bakterie. To je docela jiná technika, kterou si stávající farmaceutické firmy nemohou dovolit, protože nemají velkokapacitní separační techniky typu izoelektrické fokusace, která by jim umožnila izolovat protilátky ve velkém množství. My ji vlastníme a užíváme, ale nespecializovali jsme se pouze na výrobu vakcín, protože to vyžaduje hodně vysoké finanční náklady,“ vysvětlil doktor Oto Sova.

Nový typ koronaviru je nebezpečný především pro starší občany. Nevyhýbá se ale ani těm mladším. V zahraničí už mladí lidé na tento virus zemřeli. „Je to věc náhody. Statistika dává přesná čísla – více umírá starších lidí. To ale neznamená, že ostatní jsou mimo nebezpečí. Proto je důležité dbát na prevenci a zvýšení imunity – to jest užívat vitamíny C, D, K2 a saponiny. Ty totiž snižují množství virů v organismu, tudíž i povrchové napětí a tím znemožňují jejich ulpívání na povrchu cév, střev, nervů, uvnitř orgánů a podobně. Tím se jejich množství redukuje a náš imunitní systém je snáz likviduje,“ doplnil doktor Oto Sova.

