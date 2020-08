Skvělá komička Věra Ferbasová: Zemřela opuštěná v malém bytě, tělo našli až po několika dnech

Věra Ferbasová patřila mezi nejoblíbenější herečky 30. let 20. století

Věra Ferbasová se narodila v Jičíně. Tatínek byl středoškolský profesor a říkal, že Věra byla komikem od malička. Studovala gymnázium v Plzni a už tam ji spolužáci milovali pro její extrovertnost, smích, šarm a smysl pro humor. Byla navíc zvídavá, chytrá a hezká, tudíž jí mnohé procházelo i u učitelského sboru. Čeho je moc, toho je však příliš, tudíž když už bylo kázeňských prohřešků víc než je zdrávo, musela Věra gymnázium opustit. Přešla na obchodní akademii, kterou dokončila. Dokonce se při studiu zúčastnila i soutěže krásy Miss Plzeň, kterou vyhrála.

Sekretářka u Vlasty Buriana

Po maturitě se přestěhovala do Prahy, kde začala pracovat jako sekretářka v Divadle Vlasty Buriana. I ten kouzlu mladinké dívky podlehl a přemýšlel, jak její talent a krásu lépe zužitkovat. Nakonec se to podařilo a když Anny Ondráková jednoho dne onemocněla, byla to právě překvapivě Ferbasová, která ji měla zaskočit. Své úlohy se zhostila skvěle.

Nejoblíbenější československá komička

V 30. letech 20. století patřila k nejoblíbenějším komediálním herečkám a nakonec za padesát let své kariéry natočila více než čtyřicet filmů. Zářila především v komediích režiséra Vladimíra Slavínského, pro kterého se stala múzou. Zahrála si i po boku herců, jako byl Herbert Lom ve filmu Žena za křížem, nebo Robert Landa, s nímž si zahrála v jednom z prvních československých sci-fi filmů Panenka. Objevila se také ve filmech jako Uličnice, Slávko, nedej se!, Andula vyhrála či Mravnost nade vše. Scenáristé jí psali role přímo na tělo. Jejími přáteli a filmovými partnery byli takové filmové hvězdy jako Hugo Haas, Oldřich Nový, Karel Lamač či Jiří Dohnal.

Kariéra přerušená válkou

Kariéru Věře přerušila válka. Roku 1942 Ferbasová přestala točit úplně, protože odmítla hrát v německých filmech - na rozdíl od svých kamarádek Adiny Mandlové či Lídy Baarové. O těch v té době kolovalo tolik historek, že si nikdo nemohl být jistý, co je a co není pravda. O Věře se však nikdy žádné drby nevyprávěly. Byla prý vždy přímá, čestná a až příliš hodná.

„Němci si přáli, abych hrála v německých filmech, což jsem pochopitelně nechtěla. Tak to nakonec vyřešil můj manžel, který řekl: Ne, když jsi vdaná, nemusíš hrát vůbec. A tak jsem už od roku 1942 nehrála v ničem,“ vzpomínala ve svých pamětech herečka.

Život v bídě a chudobě

Po válce doufala, že zase začne hrát, ale bohužel svého někdejšího úspěchu už nikdy nedosáhla. Navíc se prý omylem přihlásila s manželem architektem Josefem Pálkou do národně sociální strany, čímž jim byl zkonfiskován majetek včetně bytu a ještě museli zaplatit pokutu půl milionu korun. Aby toho nebylo málo, po velkých peripetiích jí na čtyři roky manžela zavřeli do vězení.

Poté, co ho propustili, pořídili si malý domeček v Ládví po herečce Růženě Naskové, a tak žili sami se svými čtyřnohými psími mazlíčky. Ferbasová nikdy děti neměla a dodnes můžeme jen spekulovat, zda nechtěla nebo nemohla.

Neslavný návrat na scénu

Nakonec se v padesátých letech vrátila do Činoherního klubu, ale když už natočila něco kvalitnějšího, vinou komunistického režimu vše skončilo v trezoru. Naposledy si zahrála roli tetičky Luďka Soboty ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje!

Smutný závěr života

Po smrti manžela pro ni skončil svět. Přestěhovala se do maličké garsonky na sídliště a tam sama skromně žila. Zemřela přesně před 44 lety ve věku 62 let. Bohužel však byla objevena až po několika dnech, tudíž přesné datum jejího úmrtí dlouho nebylo známo. Pochována je v rodném Jičíně.

