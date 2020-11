Slavní a úspěšní: Sourozenecké dvojice, které se výrazně prosadily v odlišných oborech

Oba jsou slavní a úspěšní. Dobyli nejen naši vlast, ale mnohdy i svět, každý však v jiném oboru. Jaké bratrské dvojice byste si nikdy neměli splést?

Jiří a Ladislav Lábusovi

Kdo by neznal baviče, komika a herce Jiřího Lábuse, který nás na televizní obrazovce se svým parťákem Oldou Kaiserem baví už několik desetiletí. Málokdo ale ví, že má také velmi slavného bratra. Tím je o dva roky mladší Ladislav, který proslul především jako architekt.

Už odmalička se prý ukazovaly jejich rozdílné povahy. Jirka byl netrpělivý, cholerický a zrychlený, zato Ladislav byl takovým pečlivým systematikem. O Ladislavovi se toho bohužel příliš neví, pečlivě si na rozdíl od svého extrovertního bratra hlídá soukromí. Jedno je ale jisté, i Ladislav patří ve svém oboru mezi špičky, vyučuje na Fakultě architektury ČVUT a má za sebou projekt zdařilé rekonstrukce Jízdárny Pražského hradu.

Jan a Ivan Krausovi

Kdo by neznal bratry Krausovy. Tedy Jana rozhodně. Náš nejoblíbenější moderátor a také úspěšný herec se na televizních obrazovkách pravidelně se svou show objevuje už pěknou řádku let. Jeho bratr Ivan je o čtrnáct let starší, proto z příchodu dalšího miminka do rodiny zrovna nadšený nebyl.

Nutno však podotknout, že oba bratři si vzali se svého otce Ota, který byl novinář a spisovatel, to nejlepší a prosadili se každý po svém. Jan je, jak jsme již říkali, úspěšným moderátorem své vlastní show a Ivan se proslavil jako spisovatel. Ve svých dílech se zaměřuje na to nejlepší z českého a anglického humoru.

Jan a Karel Saudkovi

Narodili se jen několik vteřin po sobě, přesto byli každý tak jiný. Karel propadl kouzlu komiksů a i jako technik z barrandovských ateliérů se dokázal v tomto oboru dostat mezi špičku. Okouzlil diváky svými kresbami ve filmu Kdo chce zabít Jessi? nebo Čtyři vraždy stačí, drahoušku. Jeho slavný komiksový seriál Muriel a andělé byl jmenován nejlepším českým komiksem všech dob. Zemřel ve věku 80 let.

Zato Jana všichni známe jako nejslavnějšího českého kontroverzního fotografa aktů, který i v době moderní techniky nedal dopustit na svůj stařičký fotoaparát z 50. let, který mu věnovala první žena.

Oldřich a Lubomír Lipští

Herectví měli oba odmalička v krvi. Není divu, jejich tatínek vedl totiž v Pelhřimově ochotnický spolek. Nakonec však u divadla a filmu zůstal jen starší Lubomír, který zahrál nezapomenutelné role pro mnoho diváků. Mladší Oldřich se přeorientoval na scénář a režii, kde také patřil k naprosté špičce.

Jiří a Kristián Kodetovi

Bratři Kodetovi mají společného pouze otce, a to sochaře Jana Kodeta, po kterém zdědil výtvarné nadání jen Kristián. Ten se stal světově uznávaným malířem, jehož obrazy visí třeba i v samotném Bílém domě.

Ale ani Jiří neudělal rodině ostudu. Jeho herecký talent z něj udělal legendu českého filmu. Není snad nikdo, kdo by nemiloval jeho roli v Pelíškách , kde hrál v podstatě sám sebe. Jak sám říkal Kristián, nikdy nevěděl, zda jeho bratr hraje, nebo to myslí opravdu.

KAM DÁL: Ve spárech sekty: Tom Cruise zakazoval nosit Nicol Kidman podpatky, Katie Holmes mu rozvodové papíry poslala k padesátinám