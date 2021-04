Trump je jako HiItler, prohlásila nevlastní sestra Anny Frankové

Evě Schlossové je 91 let, je spisovatelkou a aktivistkou, bydlí v Londýně a i přesto, že již obdržela obě dávky vakcíny proti nemoci covid-19, už rok žije lapena v britské metropoli do striktního lockdownu. Netrpí, v dlouhém životě si prošla hrůzami holokaustu, a několik let života jí bylo ukradeno v hluboké minulosti. Napsala dvě knihy, které se staly bestsellery a pro ni cestou, jak se s hrůznými zážitky v dětsví vnitřně vypořádat.

Přátelství s Annou Frankovou

Jako dítě opustila s rodinou Vídeň, a cestou přes Belgii se dostala do Amsterdamu. Ve stejném bloku s ní bydlela Anna Franková, jen o měsíc mladší holčička. Oběma bylo 11 let, staly se z nich kamarádky a užívaly si hluboké přátelství do doby, než nacisté donutili jejich rodiny se schovávat. V roce 1944 byli Evini rodiče a její bratr Heinz obviněni nacisty jako dvojití agenti. Všichni byli transportováni do tábora Auschwitz-Birkenau, bratr s otcem do mužské části.

Když byl tábor o rok později osvobozen Rusy, přežily už jen Eva a její maminka. Vrátily se do Holandska, a vdova se provdala za otce Anny Frankové Ottu. Z dívek se tak staly nevlastní sestry, ovšem po válce už se nikdy nesetkaly - Anna zemřela koncentračním táboře Bergen-Belsen v roce 1945 a její deník, který se následně našel, se stal mementem a proslavil její jméno posmrtně po celém světě.

Všichni jsme si rovni

Než Eva Schlossová založila vlastní rodinu, podílela se na vzniku The Anne Frank Trust UK, aby vydala a ochraňovala vzpomínky své kamarádky z dětsví a vzdělávala nadále studenty o hororovém řádění nacistů ve jménu obětí holokaustu po celém světě. „Musíme si neustále připomínat, že jsme všichni lidské bytosti. Že jsme si všichni rovni. Nezáleží na barvě kůže ani z jaké oblasti pocházíme. Všichni si zaslouží stejné zacházení,” vysvětlila své vidění světa Eva Schlossová pro server dailybeast.com v obsáhlém rozhovoru.

Pravidelně navštěvuje Ameriku, její poslední předcovidová cesta trvala 4 měsíce a hlásala na všech navštívených místech stejný vzkaz - rovnost. „Lidé se zajímají, mají otázky, téma rovnosti jim není cizí. A to je důležité. Je nechutné, že někteří republikáni byli schopni přirovnávat vakcinační pasy ke žlutým židovským hvězdám. Měli by se stydět,” připomněla nedávné události nejen v USA.

Skupina českých popíračů nemoci covid-19 v čele s aktivistkou Janou Peterkovou se předvedla v podobném světle, když v lednu uspořádala demonstraci v Praze a žluté hvězdy si jako vyjádření odporu k očkování připnula na hrudník.

Zachránila maminku v koncentračním táboře

Ve vzpomínkách na Annu Frankovou prozrazuje Eva Schlossová, že jí po válce nevlastní otec vyprávěl, proč musela navštěvovat montessori školu. „Byla velmi složité dítě. Chtěla mít pozornost lidí, milovala vyprávění příběhů a nikdy nepřestávala mluvit. I to byl důvod, proč šla do jiného typu vzdělávání. Klasická škola pro ni neměla ty správné parametry. Milovala svého otce, a neměla dobrý vztah s maminkou. Proč? To jsem se nikdy nedozvěděla.”

Byla to právě ona, dvanáctiletá Eva, kdo svému otci oznamoval, že jeho manželka byla v táboře poslána do plynu. „On jen pronesl: Musíme to vydržet, jednou se zase setkáme. Dalo mi to naději. A opravdu, druhý den na mě někdo zavolal: Ty jsi Eva! Tvoje maminka žije, je támhle v tom domě. V domě, o němž jsme si mysleli, že je prázdný. Nebyl. Našla jsem v něm svou maminku. Pár dní nato jsem onemocněla tyfem a musela jsem do nemocnice. Jenomže v v našem táboře operoval doktor Mengele. Bral ženám orgány a dělal na nich pokusy. My to nevěděly, a tak jsme tam s maminkou šly. Ve dveřích stála nějaká paní a padly si spolu do náručí. Byla to její sestřenice. Později jsem se dozvěděla, že její manžel pracoval jako kožní specialista pro nacisty. Ona díky tomu získala práci v nemocnici a dala mi léky,” setkání s touto dámou bylo pro Evu i její matku osudové.

„Podruhé totiž zachránila mou maminku, když si ji vybral Mengele pro své pokusy. Běžela jsem za ní, aby pro ni došla. Udělala to a Mengele nechal maminku, která již byla nahá připravená na smrt, obléknout se a odejít. Byla moc slabá a přežila jen zázrakem. Druhý den totiž přišli Rusové, dali nám jídlo a byly jsme zachráněny.” Po opuštění tábora šla Eva Schlossová hledat bratra a otce, od Otty Franka se však dozvěděla, že oba zemřeli při pochodu do Mauthausenu.

40 let mlčela

Po návratu z tábora si prošla Eva Schlossová peklem vnitřním. Měla noční múry, trpěla depresemi, přiznala myšlenky na sebevraždu. 40 let o svých prožitcích mlčela. Nebyla schopna na tu dobu vzpomínat, mluvit o hrůzách holokaustu s nikým - s rodinou, dětmi ani přáteli. Jen chtěla lidem na celém světě vysvětlit, že nenávist kvůli rase nebo prostředí, z něhož pochází, je největší zlo, které si mohou lidské bytosti působit.

Trump byl rasista

Takové lidské příběhy asi Donald Trump příliš nečte. Za jeho administrativy stouplo v USA množství antisemitských vražd z nenávisti. A byl to právě on, kdo řekl, že lidé, co skandují, že „Židi nás nenahradí”, jsou fajn. „Trump nebyl jen proti židům, je proti Mexičanům a mnoha dalším. Byl to rasista. Tedy stále je. Přitom jeho zeť je žid, jeho dcera konvertovala k židovství. On řekl za svého působení v Bílém domě mnoho strašných věcí. Přirovnala bych ho k Hitlerovi. Prý studoval jeho řeči, četl jeho díla, obdivoval ho a v antisemitismu ho kopíroval. Muslimy nenávidí také,” vyjádřila se na jeho adresu Eva Schlossová a doplnila: „Jsme lidé a je jedno odkud jsme vzešli a jak vypadáme. Jsme si všichni rovni. A to Trump popírá.”

