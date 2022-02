Tyto celebrity vydělávají miliony, ale nemají ani středoškolské vzdělání

Tyto celebrity ke svému neuvěřitelnému úspěchu titul nepotřebovaly. Nakonec, k čemu by jim vlastně byl, že?

Beyoncé

Příběh populární zpěvačky Beyoncé zná asi každý.

Předtím, než se objevila na předních příčkách světových hudebních žebříčků, ukončila své studium na střední škole, aby se mohla naplno věnovat svému tehdejšímu angažmá ve skupině Destiny´s Child.

Kapela se poté proslavila po celém světě hity jako Say my name a Survivor, poté Beyoncé odstartovala svou úspěšnou sólovou kariéru.

Britney Spears

Další z hvězdných zpěvaček bez vysokoškolského vzdělání je Britney Spears.

Britney začala se svou uměleckou kariérou v 90. letech. Bylo jí tehdy pouhých 11 let, nakonec opustila střední školu a začala pracovat na své pěvecké kariéře.

V pouhých 18 letech vydala své první album Baby One More Time, které se stalo hitem. Dokonce jí i zařídilo nominaci na cenu Grammy.

Rihanna

Tato zpěvačka místo dokončení střední školy podepsala smlouvu s nahrávací společností Def Jam Records.

Proslavila se hity jako Pon de Replay a SOS. Navíc ke své hudební kariéře také odstartovala velmi úspěšné podnikání. Založila značku dekorativní kosmetiny Fenty beauty a také značku spodního prádla.

Leonardo DiCaprio

Tento legendární herec ukončil studium na střední škole už v prvním ročníku. Později ale střední školu přece jen zdárně dostudoval.

V roce 1992 si zahrál ve filmu This Boy's life; to vedlo k jeho vedlejší roli ve snímku What's eating Gilbert Grape, kde si zahrál po boku Johnyho Deppa a za který byl nominován hned na několik prestižních cen.

Nejvíce se ale proslavil v roce 1977 ve filmu Titanic, kde si ho zamilovaly miliony.

Demi Moore

Demi Moore odešla ze své střední školy v 16 letech a začala se naplno věnovat modelingu. Zatímco působila jako modelka v Evropě, začala také navštěvovat hodiny herectví. Později se objevila ve snímcích jako General Hospital a About last night.

Proslavila se až v roce 1990, když se po boku Patricka Swayzeho objevila ve filmu Duch, který jí zajistil nominaci na Zlatý glóbus.

Zdroj: Oprah Daily

