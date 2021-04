Andrej Babiš nečekaně končí, vláda nejspíš složí demisi

/APRÍLOVÁ SATIRA/ Není asi nikdo, koho by zpráva o konci Andreje Babiše nevzrušila na nejvyšší míru. Multifunkční ministr Karel Havlíček, který se měl stát i koordinátorem jaderného ozbrojování a hlavním mluvčím světového hnutí proti papalášství, se údajně na křeslo premiéra necítí. Při projevu však vychrlil tolik slov, že není jasné, co si o věci myslí.

Netuší, co si počne s časem, který najednou bude mít. Podle zatím neověřených informací chce sestavit vlastní raketoplán a odletět na nějakou neobydlenou planetu, kde by chtěl založit vlastní sektu těžce pracujících a pět hodin denně spících prvoků.

K prozření pomohla Andreji Babišovi hlavně rodina

Podle našich informací zásadní roli sehrála jeho manželka Monika, která už nechtěla žít v neustálém strachu. Babiš hodlá veškerý svůj majetek věnovat na dobročinné účely, dle jeho nejbližšího spolupracovníka Egona Ervina Vomáčky největší "balík" zamíří do státního rozpočtu, který se paní Schillerové opravdu jen o malý chloupeček nepovedlo udržet v rovině, která by zemi nezadlužila na generace dopředu.

„Andy prozřel nebo se zbláznil. O půlnoci se posadil na posteli a začal křičet "ó Bože, ó Bože". Pak zase usnul. Ale když se ráno probudil, byl jako vyměněný. Řekl, že všechno prodá a peníze dá potřebným. Takže obyčejným lidem. Nechápu to, takového ho neznám,“ kroutila hlavou Monika Babišová, toho času na Měsíci, protože se chudinka obává útoku zmutovaných paviánů. Ti měli uniknout z pražské zoo, která už bohužel nemá na opravu plotů a zvířata postupně vypouští do volné přírody.

NE a lidé nám sednou na lep

Na české politické scéně panuje panika. Zmatení Babišovi dvořané jsou vidět na trase Sněmovna - Průhonice a snaží se získat informace a vliv. Aktivisté a fanynky se shromažďují v Průhonicích (ti kteří Průhonice našli) a volají hesla "Andreji, my tě nedáme", "víra není všechno" či "co si máme počít se svými životy".

Nejradikálnější křídlo hnutí ANO složené ze stále ještě samostatně myslících jedinců ovšem zareagovalo pohotově. Potenciální nový předseda Věroslav Paltýnek prohlásil: „Měníme stanovy, přejmenujeme se. Budeme hnutí NE, všechno budeme dělat naopak a věřím, že nám lidé zase sednou na lep...pardon, že za námi půjdou. Jsem trošku rozhozený, omlouvám se.“

Ve stranících samozřejmě hlodá červíček pochybností. Co když se Andrej vrátí a uvidí, jak jednali za jeho zády? Nedopadnou jako plukovník von Stauffenberg a jeho operace Valkýra? Ten si také myslel, že Adolf Hitler je mrtvý a když se ukázalo, že vůdce stále žije, skončil před popravčí četou. Nebo co když je to celé vymyšlené, protože je 1. dubna? Jen pro jistotu - fakt je to apríl...

KAM DÁL: Smrt Kellnera nepřekvapila. Důvody vysvětlila pilotka, která na Aljašce už dvakrát havarovala.