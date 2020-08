Babišovy koblihy za naše peníze, Zeman doplatil na krok bez ochranky a vládní koronavirové šaškování

A tak jsme šli do banky pro 20 milionů. Když se ptali, na co to máme, tak jsme jim řekli, že se chceme proinvestovat do lepší budoucnosti, že většinu projíme a pak taky pořídíme nějaký ten pozemek, nové auto a že chceme pár hektarů lesa. Prý není problém. Ale pak se zeptali, jak to hodláme splácet. A my na to: Upřímně už nás unavuje otázka, kde vzít peníze na splátky. Proč pořád někoho zajímá, kde na to vezmeme? Plytká diskuse! No, nepůjčili nám, prý ještě jednou a nechají nás zavřít do cvokárny. Co z toho plyne? Že jen vláda může rozhazovat, jak se jí líbí, zadlužovat naše děti a nemít kde brát na splácení dluhů. Ministryně Jana Maláčová už o tom s nikým diskutovat nebude. Proč také? Budoucnost je jí ukradená.