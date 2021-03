ČSSD lidem slibuje, že je nenechá padnout. Děsivé, totéž řekl před rokem Zaorálek umělcům a jak dopadli

Ministr kultury Lubomír Zaorálek před více než rokem slíbil, že nenechá kulturu na holičkách. „Uděláme vše pro to, abychom vás nenechali padnout.“ Teď to samé slibuje všem lidem předseda ČSSD Jan Hamáček. Při pohledu na strádající umělce to zní celkem děsivě.