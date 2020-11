Havlíček má zálusk na další ministerstvo, Babiš se chlubí cizím peřím a chaotické testování seniorů

České republice stačí jen málo, aby byla nejvíce prosperující zemí světa. Stačilo by jen mít více superministrů Havlíčků. Vicepremiér stíhající dvě ministerstva si může klidně nabrat další, třeba místo kolegyně Dostálové. A hned by se poznal rozdíl! Andrej Babiš si uměl vybrat, tohoto koníka by chtěl ve stáji každý. A když ho občas podrbete za ouškem a dáte mu cukříček, bude se za vás prát do roztrhání těla.