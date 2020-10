Prymulův pád: Náhoda, nebo cílená strategie na odvrácení pozornosti?

Kolem kauzy pana Prymuly je celá řada nejasností. Epidemiolog si 17. června založil živnost "Výroba zdravotnických prostředků". Netrvalo dlouho a nařídil plošné nošení roušek. Ale 22. října, tedy pouhý den předtím, než se provalila jeho "nelegální" schůzka, došlo k „přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem“, jak vyplývá z živnostenského rejstříku. Tušil tedy Prymula, že se něco chystá?

Další zvláštní souvislosti těchto dnů

Premiér tento týden odmítá poslanci Rakušanovi (Stan) vydat prognózy ohledně vývoje Covidu. Dle ředitele ÚZIS Duška měla vláda prognózu s předpokládaným vývojem včas.

Advokát Němec podal trestní oznámení na premiéra a bývalého ministra zdravotnictví ohledně „maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti či vydírání“.

Opět se na scéně objevuje bývalý poslušný ministr Vojtěch s kritikou epidemioložky Rážové s tím, že „Pandemický plán měla přepsat Rážová. Nevím, proč to nesplnila“.

Objevují se zprávy o „business plánu“ prof. Prymuly s tím, že odejde sám z postu ministra kvůli podnikání.

Mohl existovat něco jako byznys plán Romana Prymuly?

v červnu založit živnost

v září jmenování ministrem zdravotnictví a podniknutí potřebných kroků

v říjnu nařízení používání zdravotních prostředků

v říjnu konec ve funkci ministra, mise splněna

Pro a proti

Základní otázky jsou, kdo dal fotografům avízo o přítomnosti ministra v restauraci a proč Faltýnek zval ministra do restaurace. Jaký je cíl takové akce? Jen "obyčejné" jednání? Nebo plán na dehonestaci nepohodlné osoby?

„Lidé přistižení strážníky při přestupcích někdy argumentují stylem "vždyť se kradou miliardy" nebo "radši běžte chytat poslance, co jezdí opilí". Hlídky už jsou na to většinou zvyklé. Nadcházející víkend kolegům v terénu ale opravdu nezávidím.“ Jakub Ghanem, mluvčí Městské policie Brno.

Ministr Prymula zcela změnil strategii a publikuje informace a data. Nebo alespoň tvrdil, že to udělá. Proti tomu stojí vládní snaha novelizovat krizový zákon, úprava z pera ministerstvo vnitra má omezit, na co se občané mohou státu ptát. Vláda by navíc nově mohla prodlužovat lhůty k poskytnutí informací – teoreticky až na dobu po odeznění krize.

Ministr Roman Prymula komunikuje jinak než ostatní ministři před ním, více nezávisle. Cítí se tím premiér ohrožen, a proto se rozhodl plukovníka odvolat? Plukovník to ale odmítl a odstoupit z funkce odmítl. Přesto, že existují fotografie, které znamenají útok na základní důvěru ve vládní kroky.

Co na to politici?

Co říkají na konec Romana Prymuly naši politici? Jeho chování vesměs odsuzují, samozřejmě včetně premiéra Babiše, který mu doporučil rezignaci, jinak ho dle svých slov odvolá sám. Je to ale chyba jen pana Prymuly, nebo celé vlády? Je to další podkopání důvěry vlády jako celku?

Miroslava Němcová (ODS)

Prymula neodstoupí. Znamená to válku mezi Zemanem a Babišem. Prezident a premiér hrají hru o moc a lidé přicházejí o životy, o naději, o živobytí!

Dominik Feri (TOP 09)

Tohle bude bohužel průser nás všech. Lidé si řeknou: „Proč dodržovat pravidla, když na ně kašle i ministr zdravotnictví?“ A vzápětí „je to chřipka, není to nebezpečný, když i ti nahoře normálně žijou“.

Petr Pavel (generál ve výslužbě, bývalý předseda vojenského výboru NATO)

Prymula udělal chybu, dále tím přispěl k nedůvěryhodnosti vlády, ale udělat z něj “katastrofu” a exemplární příklad selhání je odváděním pozornosti od chyb AB a celé vlády. Klasický zástupný problém. Na skládáni účtů bude čas po krizi. Ta nepočká.

Marian Jurečka (KDU-ČSL)

Ale uznejte, už jen to, dokázat projít zavřenou restauraci, to je přeci něco obdivuhodného! Dal k tomu není co dodávat, vládní koalice s premiérem předvádí tragické představení...

Vít Rakušan (STAN)

Pamatujete na prasata v Orwellově Farmě zvířat? Přesně tak to je u nás. Všichni jsou si rovni, někdo rovnější. Tihle papaláši nemohou vést dobře náš stát v krizi. Nemají na to nejen manažersky, ale hlavně morálně. Důvěra je základ. Bez ní se vládnout nedá.

Petr Fiala (ODS)

Tady doslova platí, že kážou vodu a pijí víno. Opravdu si někdo ještě myslí, že tato vláda nás dokáže provést pandemií? Ministr Prymula a místopředseda hnutí ANO Faltýnek se vysmáli všem lidem, kteří se bojí o svoje zdraví, o život svých blízkých a o holou existenci. Je to smutné a je to zcela nepřijatelné. Nikdo jim už neuvěří, že to myslí vážně. A důvěra v opatření je v zápase proti pandemii klíčová věc.

Marek Výborný (KDU-ČSL)

Mě na tom celém šokuje jedna věc. Každý soudný člověk by v situaci Romana Prymuly podal rezignaci v řádu minut, oznámil to zde nebo na mimořádné tiskovce, omluvil se bez vytáček a odešel zadním vchodem. Jen tady to nejde... však se zas tak moc nestalo...

Mikuláš Ferjenčík (Piráti)

Vládní nařízení nemůže představovat člověk, který je nedodržuje. Jak zajistit, aby tam nastoupil někdo normální, netuším. Babišovi se to sype a člověk ani nemá radost. Krize jako blázen a taková papalášovina. Kdo ví, co tam s Faltýnkem dělali za kšefty.

Václav Klaus ml. (Trikolóra)

Demisi má dát vláda, že nezvládá správu země. Omezit to jenom na to, kdo pokrytecky nenosí roušku (Fiala, Babiš, Hamáček na TV Nova) nebo teď sám Prymula - je trochu málo.

Zdeněk Hřib (Piráti, primátor Prahy)

Magistrát povede správní řízení s právnickými a fyzickými osobami ve věci porušení vládních nařízení týkajících se restaurace Rio's. I když si zjevně někdo myslí, že někteří lidé jsou si rovnější, pravidla tady stále platí pro všechny stejně.

Martin Kupka (ODS)

Je to plivnutí do tváře všem, kteří dodržují opatření. Všem, kteří se dostávají do existenčních potíží, všem, kteří své obchody a restaurace museli uzavřít. Místo obnovení důvěry papalášství a výsměch. Jen se nám tu rozmohl takový nešvar: Neodstoupím, nikdy neodstoupím.

Jiří Pospíšil (TOP 09)

Vystoupení pana profesora Prymuly mi připomnělo dnes již legendární slova, jejichž autora všichni známe: "Nikdy neodstoupím, NIKDY! Nech si to všichni zapamatují." Není to ten případ, když žák předčí mistra?

Ivan Bartoš (Piráti)

Tak jsme si vyslechli pohádky ovčí babičky, pardon, pana Faltýnka. Každý může v přímém přenosu vidět, že pánové Prymula i Faltýnek vykládají každý něco jiného.

Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL, europoslanec)

Necítíte se trapně, pane profesore Prymulo? Lež má krátké nohy.

Mirek Topolánek (bývalý premiér)

Když já si vzpomenu, za co jsem donutil některé kolegy složit mandát (ne jen odstoupit z nějaké stranické funkce) nebo opustit poslanecký klub. A opravdu nebyl nouzový stav.

KAM DÁL: Profesor Češka: Možná to zní legračně, ale léčí pouze lék, který je užit. Spousta pacientů si to však nemyslí.