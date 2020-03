Hejtmani hlásí akutní nedostatek téměř všeho vybavení a materiálu. Spoléhají hlavně na pomoc po vlastní ose

Kdo sleduje pouze tiskové konference vlády, těžko si dokáže představit skutečný stav v jednotlivých krajích České republiky. Boj s novým typem koronaviru běží na plné obrátky, hejtmani a hejtmanky pociťují nedostatek prakticky úplně všeho. Zeptali jsme se, jak momentální situaci zvládají a co by potřebovali ze všeho nejvíc. Chápeme, že ne všichni šéfové krajů zvládli na naše dotazy včas zareagovat, priority jsou dnes jinde. Přesto si můžeme udělat jasný obrázek o tom, jak to funguje či ne.