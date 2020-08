Hřib se směje Babišovi, exekuce kvůli Zemanovi a Vojtěch opět odvolává co nařídil

Ústavní soud nejspíš nestihne projednat návrh, který by mohl ve volbách pomoci malým stranám. Zatímco hnutí ANO získalo před třemi lety zhruba 19 tisíc hlasů voličů pro zisk jednoho poslaneckého křesla, hnutí STAN jich potřebovalo skoro 44 tisíc. Může za to rozdělení republiky na 14 různorodých volebních krajů v kombinaci s D'Hondtovou metodou přepočítávání hlasů. Návrh Senátorů to chtěl napravit s tím, že každý hlas by měl mít stejnou váhu. Ústavní soud má návrh na stole už tři roky, zatím se jím ale nezabývalo ani plénum soudců. Sice se říká, že práce kvapná, málo platná, na druhou stranu za tři roky mohl být čas si trochu pokecat, ne?