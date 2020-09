Jeden ze středočeských úředníků, kteří dostávali nebývale vysoké odměny, provozuje podnik s manželem hejtmanky

Od srpna 2019 spolu Marek Rejman (v té době ještě byl ve funkci na středočeském hejtmanství) s manželem paní Jermanové Jakubem Pokorným provozuje společné podnikání. T Clubhouse 10 s.r.o. na adrese Opařanská 112/5 v Praze 4 má jako předmět podnikání hostinskou činnost a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Nic tam ale nenajdete. Jde jen o "sídlo" firmy, "hospodu" hledejte jinde.

Rejman s Pokorným totiž mají pěkně vypadající restauraci Tempo Clubhouse na adrese Zelenkova 530/3, Praha 12. Souvislost s domem pana Rejmana zjistíte ve chvíli, kdy vám číšník přinese účtenku, obě adresy jsou tam pěkně pod sebou. Není to ale nic zcela neobvyklého. Co už je mnohem méně normální, je skutečnost, že na webu restaurace není uveden její vlastník, což je v rozporu s dobrými mravy a pravidly o nakládání s osobními daty návštěvníků webu (GDPR).

Dotace pro Tempo Praha

Celkem vzdálené od služeb kadeřníka, které pan Pokorný nabízí v Benešově ve svém kadeřnictví, do kterého jezdil z domova necelé dva kilometry služební limuzínou své manželky. Ale kdo nikdy nezměnil profesi nebo se nechtěl realizovat i mimo svůj obor, že? Člověk se učí celý život.

Z mála informací, které Středočeský kraj poskytl, je patrné, že si například jeden úředník s bonusy přišel na 2,3 milionu měsíčně. Konkrétní částky ke konkrétním lidem však hejtmanství přiřadit odmítlo. Jedním z jmen, které v této kauze figuruje, je i někdejší šéf mluvčích Marek Rejman, který z funkce odstoupil v červenci oficiálně proto, že „vyvodil osobní odpovědnost za PR komunikaci ve věci trestního oznámení na záchranářku Brožovou“.

Mít podnik ve sportovním areálu přitom může být docela výhodné. Samozřejmě k vám chodí sportovci, jejich rodiny a tak dále. Ale můžete se také dostat k dotacím, které jsou na sport či provoz sportoviště udělovány. Jen tak pro zajímavost – Tělovýchovná jednota Tempo Praha (adresa Zelenkova 530/3, Praha 12), získala víceletý grant ve výši 7 500 000 korun na dostavbu víceúčelové haly a na „doplňkovou infrastrukturu či rekonstrukci v podobě zásahu do nemovitého majetku, který má za následek výrazné zlepšení stavu....“

Stačilo by tak málo...

A když se ještě vrátíme k odměnám pana Rejmana, je otázka, za co je vlastně dostával? Od krajského úřadu je slyšet pouze ticho. Bylo to opravdu za odvedenou práci na hejtmanství, nebo za to, že přibral manžela hejtmanky do společného byznysu? Přitom by stačilo tak málo. Jasně a transparentně ukázat, za co státní úředník dostal peníze navíc. Proč to tajit, pokud to byla kvalitně odvedená práce či něco nad rámec jeho povinností? To si přece zvláštní odměnu zaslouží.

Buď jak buď, pro středočeské hejtmanství je podnikání Rejmana s Pokorným další netradiční zajímavostí a střípek do zvláštní mozaiky propletenců a vztahů, které ústí až do obřích odměn z kapes daňových poplatníků. Snad Tempo Clubhouse není pouze skořápka, ve které se mají ztrácet i krajské peníze...

KAM DÁL: Konec barů a restaurací: Pro řadu z nich je nařízení zavřít v deset večer likvidační, co na to kandidáti na hejtmana?