Kdy budou očkovaní lidé do 30 let? Ministr Arenberger v odpovědi ukázal svoji neschopnost a zase strašil veřejnost

Když se Dominik Feri ve sněmovně zeptal Petra Arenbergera, kdy v rámci očkování přijdou na řadu skupiny lidí kolem třicet let, snad i očekával jasnou odpověď. Místo toho se od ministra zdravotnictví dozvěděl, že je „moc zvídavý“.

Bez křišťálové koule to jde těžko

Specialista v oborech dermatologie a venerologie dodal, že postupovat se bude nadále podle věkových skupin. „Budeme to dělat tak dlouho, dokud nebudou mít lékaři dostatek vakcíny,“ doplnil Arenberger. Feri se alespoň nemusí bát, že by dostal tolik informací, že by došlo k zahlcení jeho mozkových aktivit. Tuto dávku zvládne i průměrný křeček.

Podle Feriho vláda nemá plán a netuší ani to, kdy a jak se bude rozvolňovat. „Konkrétní datum rozvolnění konkrétního odvětví, to jde bez křišťálové koule těžko. Vláda ale netuší, ani v jakém pořadí půjde rozvolňování a co pro to musí nastat (jaké ukazatele – počet nakažených atd.). Je to frustrující. Omlouvám se, ale tahle vláda odpovědi prostě nezvládne dát.“

Když budete zlobit, respirátory zůstanou

Podle ministra Arenbergera není možné spěchat, protože situace je velmi napjatá. Nabádá lidi, aby dodržovali epidemiologická opatření. „Pokud budeme chytří, užijeme si prázdniny. Když budeme zlobit, budeme v létě nosit respirátory, budeme se potit a nadávat na ministerstvo zdravotnictví, že to udělalo blbě,“ nezapomněl ve sněmovně postrašit veřejnost v měsíce zaběhnutém vládním stylu.

Ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady také doplnil, že současná čísla nárůstu nakažených nemocí covid-19 sice klesají, ale stále odpovídají těm nejhorším z podzimní vlny.

