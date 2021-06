Maláčová rozhazuje miliardy pro další generace. Všimla si vůbec, že má malého syna a ohrožuje tím i jeho budoucnost?

/MALÁČOVÉ OKÉNKO/ Když se Jana Maláčová objeví v televizních diskuzích nebo v otevřených rozhovorech, většinou nadskočí celý český twitter. Diskutující se předhánějí v nepěkných invektivech a často snaživou Janu vyzývají, aby už konečně opustila svůj post. „Paní Maláčová, kašlete na to. To fakt nemá smysl. Jste všem pro smích.“ Takový komentář zveřejnil po zhlédnutí Maláčové rozhovoru pro DVTV glosátor českého bizáru @Ježibaba. Bývalý premiér Mirek Topolánek se vůbec nebál vtipně laděného náhledu na její vystoupení v pořadu na ČT. „Drzá, arogantní, neslušná a agresivní Maláčová v Událostech a komentářích. Tu si snad nezaslouží ani socani.“ Drsné? Vůči ženě obecně možná, na druhou stranu - paní ministryně si servítky také nebere a její často velmi arogantní vystupování bývá daleko za hranou vhodné prezentace člena vlády.

Drzá, arogantní, neslušná a agresivní Maláčová v Událostech a komentářích. Tu si snad nezaslouží ani socani. — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) June 15, 2021

Maláčové sociální smýšlení ale není až tak sociální vůči všem vrstvám obyvatelstva. A je také zcela mimo relevantní hranice, které je v současné době třeba v ekonomice státu co nejzodpovědněji dodržovat. Ještě před rokem se Jana Maláčová oháněla větou: „Je to taková hloupá, plytká diskuze, kde na to vezmeme.“ V srpnu 2020 tím vyvolala vlnu nevole na všech frontách a vysloužila si přezdívku Venezuela. Od té doby se jí povedlo navrhnout a následně i prosadit bonus 300 korun pro všechny penzisty a tato předvolební parádička vyjde rozpočet na neočekávaných dalších 11 miliard. Že budou někde chybět nebo je nebude kde vzít? Tím se paní ministryně rozhodně netrápí. A netrápí ji ani to, že kdyby místo třístovkového populistického přídavku k průměrné zákonem dané valorizaci 458 korun byly tyto finance využity na realizaci opravdové důchodové reformy, asi by se jí dařilo lépe prosazovat před opozicí.

Kde na to vezmeme?

A právě opozice má být nyní připravena na úder bojovné Jany Maláčové, která ve zmíněném rozhovoru pro DVTV zřejmě vyzradila velké tajemství: „V médiích naoko s mou důchodovou reformou nesouhlasí, a pak ji pod lavicí o přestávce opisují. O kom je řeč? STAN, Piráti i koalice SPOLU. Skvěle. Jsem ráda, že se tedy nebudou debatě o spravedlivých důchodech bránit.“ Že by tedy měla paní ministryně přeci jen tajné spojence, kteří se s ní budou schopni domluvit? Tedy alespoň na zákonu, který Česká republika postrádá již mnoho let a stále se nenašel nikdo, kdo by jej dokázal napsat tak, aby dával smysl, měl jasné parametry a především měl kromě výdajové stránky zodpovězenou nejdůležitější otázku: Kde se na to vezmou peníze?

V médiích naoko s mou důchodovou reformou nesouhlasí, a pak ji pod lavicí o přestávce opisují. O kom je řeč? STAN, Piráti i koalice SPOLU. Skvěle. Jsem ráda, že se tedy nebudou debatě o spravedlivých důchodech bránit ;) https://t.co/0hf3vt56C8 — Jana Maláčová (@JMalacova) June 15, 2021

Rok se s rokem sešel a Jana Maláčová již tento bod za plytký nepovažuje a vlastně celou reformu zdržuje jen proto, že na ni nemá kde vzít. „Já se snažím celou dobu vyvolat seriózní diskuzi o tom, jak zajistíme, aby tady bylo na důchody.“ Kdopak jí to asi poradil? Lídryně pražské kandidátky ČSSD do podzimních voleb vykřikuje do médií, že jedině sociální demokraté myslí na bezpečnou budoucnost pro všechny a že za covidové ztráty nesmí platit střední třída. A tak přichází s dalším návrhem, který by rozhodně zůstal někde v šuplíku, pokud by nevisely ve vzduchu volby a s nimi mizivé šance socialistů na nějaký úspěch. Navýšení minimální mzdy na 18 tisíc korun, tedy o 3 tisíce korun od příštího roku oproti současnému stavu, podporuje i šéf Jan Hamáček. Na hlavu si ovšem klepou renomovaní ekonomové a třeba i prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý: „Potřebujeme restartovat naši ekonomiku, takto zvýšit minimální mzdu považujeme za nezodpovědné.“

Proč nemyslí na budoucnost svého syna?

Sliby, které momentálně vypouští ministryně práce a sociálních věcí, jsou na hraně ekonomické snesitelnosti pro zdevastovaný státní rozpočet společnou vládou ANO a ČSSD. Ale jak jsme se mohli přesvědčit, utrácení je v jejich koalici asi hlavním bodem, v němž po celé roky nacházejí společnou řeč. Jenomže tristní následky těchto populistických kroků pocítí za pár let další generace obyvatel Česka. A jestli si Jana Maláčová nestíhá v plnění "svého údělu utrácet peníze" spočítat, že se to bude týkat i jejího dnes ještě malého syna, rádi ji na to upozorníme. Právě Gustav bude patřit k té generaci, jež si současné zadlužování bude naplno užívat přibližně za 13 let, kdy z něj bude plnoletý muž. Je tedy celkem podivné, že si takový snadný kalkul Jana Maláčová neuvědomuje a je ochotna se na tomto ekonomickém průšvihu aktivně podílet. Nabízí se pro to snad jediné možné hypotetické vysvětlení - má sama natolik nevyčerpatelnou studnici příjmů, že ji nemusí starost o synovu finanční prosperitu a úspěšnou budoucnost vůbec zatěžovat?

KAM DÁL: Leoš Mareš je v šoku z lidí u Primarku: Nevěřil jsem tomu, ale fakt tady stojej!