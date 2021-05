Ministrova motivace: Plaťte si testy na covid, říká Arenberger. Ale co když máte děti ve škole nebo firmu?

Šéf resortu zdravotnictví jakoukoli diskriminaci určité skupiny obyvatel odmítá. Zároveň ale přiznává, že testy zdarma už nebudou. A důvod? Prý motivace k očkování. Ovšem pokud je vám třeba třiadvacet, vakcínu dnes samozřejmě ještě nedostanete. Kdy tedy? Kolik budete muset zaplatit z vlastních úspor, než na vás dojde řada? To už Petr Arenberger nesdělil.

A pokud máte firmu, víte, kolik testy stojí a jak pozdě získáte kompenzaci? Ale přece jen jde o osobní zdraví a zachování provozu.

Ztráta času při testování na covid

Firmy, které začaly testovat již loni, mají daleko méně nakažených zaměstnanců, a tedy méně výpadků. Přestože nakažených ubývá, pečlivá péče o pracovní síly eleminuje rizika. Co ale firmy zatěžuje, je administrativa a vykazování pojišťovně.

Většina firem si vyrábí evidenci sama v Excelu. Jde hlavně o evidenci testovaných osob a report pro pojišťovny. A samozřejmě o certifikáty o výsledku, třeba pro překročení hranic. Zdlouhavé a zbytečné. Dnes už konečně existují řešení, která velmi zjednoduší jak nábor a správu dat zaměstnanců, tak i reporty pro úřady. Třeba www.onlinetestovani.cz.

Testování je dobrý business, ale ani doktor nemůže plýtvat časem

Stejně jsou na tom testovací a očkovací centra, která musí zaevidovat a vykázat data o svých klientech. Žrout času bývá napojení na systémy, jako je PC doktor a Chytrá karanténa. Neustále a opakovaně se do systémů zadávají data pacienta místo toho, aby si počítač informace pamatoval.

Důležitý je jednoduchý import kartotéky pacientů před samotným testováním. Velkou porci času také zabere odesílání výsledku testu a certifikátu.

Centrální evidence pro testovací centra

Jenže počítač za to samozřejmě nemůže. Chybí centrální evidence, systém, do kterého jednou zadáte a on se pak už se státem propojí. Řešením by mohl být systém, který procesy zautomatizuje: www.onlinetestovani.cz/odberova-centra.

