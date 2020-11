Můžeme se nakazit spíš v práci než v hospodě. Ignorace míry nakažlivosti profesí je další problém protiepidemického PSA

Co je to místo nákazy?

Místo nákazy, občas pojmenované cluster či klástr, je prostředí, kde se lidé nakazili. Logicky existuje žebříček takových míst a je celkem jasně vidět, jak jsou která místa nebezpečná. Možná si vzpomeneme na kauzu předminulého ministra zdravotnictví Vojtěcha, který hrdě ukazoval tabulku a hlásil: „Data z chytré karantény nám pomohla sestavit jednoduchý přehled toho, kde vám hrozí nejvyšší riziko nákazy koronavirem. Vybrali jsme nejčastější aktivity a seřadili jsme je…“ Brzy vyšlo najevo, že jde o upravenou kopii přehledu Texaské lékařské asociace. V české verzi třeba zjistili, že „sledování televize doma“ má jen velmi nízkou míru rizika. Nesmysly a hlavně nikoliv z dat chytré karantény.

Co říkají čísla?

Vývoj indexu rizika klesl pod 60. Vláda ale stále nepovolila ani provoz míst s nízkým rizikem nákazy, zato drží v provozu nejrizikovější clustery.

Pracoviště: v březnu se na pracovišti nakazilo 48,9 % osob, v říjnu již jen 16,3 %. Může za to homeoffice a útlum činností vůbec. Rozeberme jednotlivá pracoviště:

Administrativa: Z 5 procent klesla na 1,5 %. Zde se dá pracovat z domova

Kantoři: ze 2,5 % klesli na 1,6 %, když jsou školy zavřené

Zdravotníci: Z 11 % v dubnu klesli na 2,2% v říjnu. To je obrovský úspěch vedení nemocnic.

Zaměstnanci v gastronomi: Z březnových 1,4 % klesli v říjnu na 0,1 %

Rodina měla třetinový podíl a je druhým nejpravděpodobnějším místem nákazy.

Sport jako činnost přinesla necelé 1 %, a přesto se sportovat nesmí.

Je třeba dodat, 16 % nakažení bylo importováno ze zahraničí. Zdrojem dat je ÚZIS, datová informační základna.

Hurá z openoffice do homeoffice

Když se podíváme na povolání, je jasné, že nejhůř na tom jsou lidé sdílející „open office“, ti v říjnu tvořili 4,36 % nakažených. Hned za nimi stojí kantoři s necelými 4 %, jejich podíl ale díky uzavření škol zásadně klesá. Škola je určitě zásadním zdrojem nákazy, protože právě žáci a studenti tvoří nejnakaženější skupinu. Takže škola a open office jsou hlavními riziky a odtud vede nákaza do rodin. Kdyby ovšem stát zajistil pro kantory a zaměstnance důstojné ochranné pomůcky a fungovalo oborové testování, nákaza by se tolik nešířila a jistě by se našel režim pokračování výuky jako v zahraničí.

Poměrně „dobře“ tedy s nadsázkou dobře si vedou nezaměstnaní a nepracující, kteří obsadili 6. příčku v žebříčku rizikových skupin. Ale nezaměňujme je s téměř nákazou nepoznamenanými bezdomovci, ale oni nejspíš nechodí k testům a nedají se ani trasovat.

Zajímavé je, že pracovníci pohostinství jsou nakaženi daleko, daleko méně než manažeři v podnicích a třeba i dělnické profese. Hospodští jsou až v poslední třetině žebříčku. Práce prodavačů a pokladních je mírně rizikovější, ale jen o pár desetin procent.

Někde uprostřed si stojí sportovci, kvůli kterým teď začne PES štěkat jinak. Proč se upravují podmínky pro sport a ne pro bezpečnější hospody?

Důsledky

Viditelné důsledky jsou zatím relativně malé, ale pokud odkryjeme pokličku, uvidíme zkázu. Výrobně dodavatelský řetězec začíná mít trhliny, menší firmy kolabují z důvodů snížení poptávky nebo karantény a nahrazují je větší firmy. Je to vidět už i v obchodech, kde je lokální zboží nahrazováno „značkovým“ a vesele se zdražuje. Díky nižším příjmům se snižuje poptávka, což ještě trochu zachrání Vánoce, po nich ale bude v domácnostech smutno.

Příklady:

Česká firma, která šije kvalitní sportovní oděvy, využívá soukromé krejčovské dílny pro vykrytí nečekaných objednávek. Jenže většina 2-3členných firmiček už zavřela, vláda jim nepomohla, tak jsou na úřadu práce. Firma tedy nevykrývá poptávku a vypadává jí tak obrat, avšak náklady snížit nemůže.

Lékárníci si uchovali zdraví, patří mezi nejméně ohrožené skupiny. Což mluví zejména o tom, že při zodpovědné ochraně se ubránit umíme i v práci. Mezi další „bezpečné“ profese patří i veterináři a zaměstnanci vězeňské služby. Tedy bezpečné, co se týká nakažení Covidem 19

Český výrobce masných potravin, středně velký podnik o 30 lidech: Zdálo by se, že má žně. Ale vypadli mu řidiči a pár lidí z výroby a objednávek a maloobchodní řetězce nahradily jeho zboží Kosteleckými uzeninami. Vrátí se pak nezávislý výrobce na regály, za jakých vstupních nákladů? Majitel je velmi skeptický a připravuje exit plán.

Malé a střední firmy oslabí, koncerny posílí. Ubyde nezávislých obchodů a ubyde i značek v obchodech a logicky se zdraží. V Německu saturují strádající firmy, ve Francii dokonce vláda proplácí umělcům gáži za zrušené koncerty.

Co říká vláda? Kulturní akce bez diváků

Možná už přišli lidé, co měli přijít, je vidět pokrok v poskytování dat. Co ale chybí, je logika opatření. Školy, obchody i restaurace potřebují vědět záměry vlády s předstihem, ne ze dne na den. Což PES původně sliboval. Nyní to vypadá, že se vláda sejde už v neděli, aby se mohlo v pondělí otevřít. Vidle do toho hází ministr vnitra Hamáček, který nabádá k opatrnosti a na PSA nehledí. Jednotný přístup vlády by určitě pomohl.

Provládní server iDNES píše „Protiepidemický systém PES čekají drobné změny“ takže nám PES nevydržel ani dva týdny. Jde o sport, za který lobuje nedávno zprovozněná agentura pro sport.

Je to o tom, kde se lidé nakazí, nebo o tom, jak je pan Hnilička oblíbený u pana premiéra?

