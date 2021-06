Nekrmte poslance Volného ani další živé exponáty. Bude další flákanec?

Napomínání ani vykazování z jednání Sněmovny nevedlo k tomu, aby Lubomír Volný a Marian Bojko začali do práce nosit ochranu dýchacích cest. Vládní nařízení porušovali svorně a tak vehementně, až se zdravotní výbor Sněmovny usnesl na neobvyklém řešení. Kolem lavice poslanců bylo v březnu instalováno ochranné plexisklo. „Aby se tak nezvyšovalo riziko možnosti onemocnění koronavirem u ostatních poslanců a zaměstnanců parlamentu,“ uvedl tehdy k věci předseda Sněmovny Parlamentu ČR Radek Vondráček.

PR v kukani

Toto opatření nadělalo vrásky především instalujícím, neboť kvůli památkové ochraně jednacího sálu, potažmo celé budovy, museli připevnit zábrany pouze lepicí páskou a ne napevno například přivrtáním k podlaze. Především poslanec Volný si z bezpečnostní akce udělal vlastní show a využil ji samozřejmě k propagaci osobní, i PR svých názorů, popírajících koronavirovou pandemii a nabádání svých stoupenců k nedodržování vládních opatření. Bojko se vůči plexisklu nijak nevymezil, ale pár dní po usazení do izolace si do svého omezeného výběhu donesl poměrně velký nůž. Jak uvedl server idnes.cz, zřejmě jej využil ke konzumaci svačiny a pronesl jej zcela nepozorovaně až do své kukaně.

všiml jsem si toho až dnes, nějaký vtipálek nalepil na plexisklo chránící poslance od dvou exotů nápisem "NEKRMIT!". #pobavilo pic.twitter.com/zaU0zBk6pw — Pavel Bělobrádek (@PavelBelobradek) June 15, 2021

Ta se nyní dočkala poměrně vtipné výzdoby, která zaujala poslance Pavla Bělobrádka, a fotografii jako důkaz umístil na svůj twitterový účet. Dopsal k ní komentář: „všiml jsem si toho až dnes, nějaký vtipálek nalepil na plexisklo chránící poslance od dvou exotů nápisem "NEKRMIT!". Až si nápisu konečně všimne i poslanec Volný, bude zřejmě opět ve vzduchu viset další pořádný flákanec. Jenomže komu padne tentokrát? To bude ze strany poslance, který v lednu fyzicky inzultoval místopředsedu Sněmovny Tomáše Hanzela, vyžadovat velké zamyšlení. Jen těžko se asi domůže záznamu z kamer, které by pachatele - vtipálka usvědčily. Každopádně nápis "Nekrmit!" poukázal velmi trefně na to, kam až je možné i s průkazkou poslance Sněmovny Parlamentu ČR klesnout.

