PES na koronavirus nestačí. Do politické strategie se zapojuje i kočka

/POLITICKÁ SATIRA/ Není to tak dávno, když se bývalý premiér Petr Nečas proslavil svým často opakujícím výrokem "kočkopes". Byl to ovšem vizionář, který stejně jako Bill Gates, Barack Obama a mnoho dalších v podstatě předpověděli budoucnost. Kdo by totiž čekal, že jeho "kočkopes" se stane nakonec hlavní hnací silou v boji proti pandemii koronaviru...

Každá ves jiný PES

Krom toho, že zkratka PES (Protiepidemiologický systém ČR) je terčem několika dobře mířených vtipů, stává se často také důvodem k nesrovnalostem. Fanoušci počítačových a konzolových her si prožili doslovala trauma při sledování tiskové konference ministra zdravotnictví Ivana Blatného.

Několik z nich totiž nepochopili, co má s pandemickou situací společného fotbalová hra Pro Evolution Soccer, která používá stejnou značku. Někteří z nich se právě marně těšili, že stupeň 5, který by každého z nás zavřel doma, znamená dárek od ministerstva v podobě jedné hry do každé rodiny. Vláda zároveň tento scénář nikdy nepopřela. Jedním z důvodů je neúčast novinářů, kteří pracují pro herní časopisy a internetové weby, kde se o nových počítačových hrách referuje.

Politické návraty

Byť je tato herní dezinformace stále na stole, na politické scéně se chystá hned několik zajímavých návratů. Zdravotnický personál se stále obavá o nedostatek doktorů, kteří by v případě krize mohli poskytovat služby, a tak bude na několik měsíců propuštěn do lékařské služby odsouzený politik David Rath.

Návrat chystá ještě jeden politický dinosaurus, který svou kauzou paradoxně stál u zrodu hvězdy současného premiéra Andreje Babiše. Už výše zmiňovaný Petr Nečas společně se svojí agilní ženou a pracovní asistentkou vstupují na politickou scénu, aby svým proroctvím pomohli v budoucím vývoji v boji proti koronaviru.

Nebudou v tom však sami. Projekt, který se jmenuje "kočkopes", zásadně stojí na systému KOČKA (Krizové očkování koronavirové asociace). Na tom už v ústraní na objednávku premiéra Babiše pracuje všem dobře známý Roman Prymula.

To je KOČKA

Jeden z hlavních politických problémů, s kterým současná vláda musí pracovat, je komunikace s občany. Nenašel se zatím nikdo, kdo by s charismatem a šarmem lidi informoval o nových pravidlech a opatřeních v boji proti koronaviru. Na starost tuto činnost tentokrát dostane Jana Nečasová, dříve Nagyová. Když totiž v minulosti přesvědčila tajné služby, aby sledovaly Nečasovu první ženu, bezesporu pro ni bude komunikace s veřejností hračka.

Sám Petr Nečas se zapojí hlavně z pozice myslitele a zároveň bude mít na starost propojení systému PES a KOČKA do jednotného projektu. Konečně tak vznikne poctivý a doufejme pro všechny účinný KOČKOPES. Roman Prymula samozřejmě zajišťuje hlavně distribuci, výrobu a zpeněžení vakcíny proti koronaviru. Zdá se tedy, že se Česká republika konečně vydala správnou, prověřenou cestou k úspěchu. Alespoň tedy pro někoho.

