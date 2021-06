Jestli chce Šlachta vyčistit politiku, musí začít u Babiše, říká europoslanec Zdechovský. Předpověděl, na čem Přísaha pohoří

S protikorupčním hnutím už máme zkušenosti. Hnutí ANO jako nejsilnější vládní strana už několik let předvádí, co to znamená v praxi. V podobě Přísahy se nedávno na politické scéně objevil nový hráč, který téměř kopíruje poslední předvolební kampaň Andreje Babiše.

Výrazná pomoc po volbách

„Je to tak. Způsob kampaně i komunikace se náramně podobá té premiéra Babiše. Hnutí jednoho muže, který přišel vyčistit politiku od těch zlých. To by musel ale začít od Babiše, což tak asi nebude,“ tvrdil pro Čtidoma.cz europoslanec Tomáš Zdechovský.

Přitom Babiše se Šlachtou spojuje několik úspěšných "projektů" z minulosti. Například aféra ředitelky kabinetu Jany Nagyové expremiéra Nečase a sundání jeho vlády byl mistrovský kousek. Mnoho povyku pro nic s dalekosáhlými následky.

Zdechovský uvažuje i nad tím, že marketingový tým současného předsedy vlády zkrátka vytvořil další stranu jednoho muže. „Podle posledních vyjádření premiéra se mi to zdá reálné. Po volbách mu to může výrazně pomoci.“

Mnoho otázek bez odpovědí

Místopředseda KDU-ČSL se pozastavuje i nad financováním kampaně hnutí Přísaha. „Je tam obrovské množství otazníků. Z čeho je kampaň financována? Jaký je program hnutí? S kým by se po volbách pan Šlachta spojil a tak dále. To jsou zásadní otázky, na které stále neznáme odpovědi.“

Podle Zdechovského však kampaň narazí na svůj strop velmi brzy. „Líbivé fotky s lidmi na náměstích jsou dobrý start. Já jsem ale zvědavý na tu část, kde bude muset argumentovat se svými protivníky. Tam si myslím, že pan Šlachta pohoří,“ uzavřel pro Čtidoma.cz.

