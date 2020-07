Starosta Příbrami Konvalinka: Člověk nesmí být zalezlý někde v krytu a z dálky sledovat, co se děje

Starosta většího okresního města by měl být zároveň v krajském zastupitelstvu, aby pomohl rozvoji celého regionu. To si myslí šéf Příbrami Jan Konvalinka a také proto kandiduje v podzimních volbách za hnutí ANO. Jak se jeho město vypořádalo s pandemií koronaviru, proč bychom si tam měli udělat v létě výlet a jak vidí osobnost, která by se měla stát budoucím hejtmanem Středočeského kraje?

Starosta většího okresního města by měl být zároveň v krajském zastupitelstvu, aby pomohl rozvoji celého regionu. To si myslí šéf Příbrami Jan Konvalinka a také proto kandiduje v podzimních volbách za hnutí ANO. Jak se jeho město vypořádalo s pandemií koronaviru, proč bychom si tam měli udělat v létě výlet a jak vidí osobnost, která by se měla stát budoucím hejtmanem Středočeského kraje?

Pane starosto, jak jste v Příbrami zvládli pandemii koronaviru?

Myslím, že poměrně slušně. Musím říct, že hlavně díky disciplinovanosti našich občanů a jejich ochotě a snaze si vzájemně pomáhat. Ale pochopitelně i my se potýkáme s nejrůznějšími dopady pandemie, například finanční výkyv v příjmech města je hodně patrný. V květnu to třeba bylo o 35 procent méně než za srovnatelné období loňského roku. I naše příspěvkové organizace se potýkají se ztrátami, sportovní zařízení jsou mínus sedm milionů, divadla mínus šest milionů. Takže to určitě ještě nějakou dobu budeme řešit.

Potěšilo vás, jak se k sobě lidé chovali?

Určitě ano! Ta solidarita byla patrná napříč Českou republikou. Konkrétně v Příbrami mě mile potěšilo, že lidé mezi sebou dokázali smazat rozdíly, přestali se na sebe mračit a začali si pomáhat. To jsem jako starosta uvítal a mile mě to překvapilo.

Víte už, jaké konkrétní investice budete muset odložit nebo úplně zrušit?

Stopli jsme plánovanou rekonstrukci aquaparku, náklady zde byly odhadovány na 400 až 500 milion bez DPH. Není to jen důsledek koronavirové krize, ale jde i to, že jsme tento plán znovu otevřeli a přehodnotili. Výsledkem je, že zastupitelstvo dalo 22. června zelenou novému záměru, který vychází z původního projektu, ale opravy budou probíhat na etapy. Napřed tedy bazén zprovozníme tak, aby fungoval bez poruch a nabízel standardní služby. V budoucnu se pak rozhodneme, zda přistavět zážitkové věci jako saunový svět, plavecké dráhy a tak dále.

Jan Konvalinka

- v pětatřiceti letech se stal nejmladším starostou Příbrami (zvolen 21. května 2019)

- vystudoval speciální pedagogiku

- od března 2016 do listopadu 2018 byl ředitelem Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram

- do zvolení starostou zastával funkci místostarosty

- starostou je zvolen za hnutí ANO (není členem)

- je ženatý, má jedno dítě

Takže to je jediná zásadní věc, která nebude?

Rozhodně ta největší. Letos jsme chtěli začít a měli na to alokovaných padesát milionů. Ty tedy nyní ušetříme. Zároveň jsme sáhli na provozní náklady, ať už na samotném úřadě nebo v našich příspěvkových organizacích. Úspory se v těchto případech pohybují mezi deseti a dvaceti miliony. A budeme se také zamýšlet, jaké další investiční akce by šly odložit na příští roky.

Probíhala spolupráce s krajem, nebo jste se museli spoléhat sami na sebe?

Se Středočeským krajem jsme spolupracovali zejména v distribuci ochranných pomůcek a dezinfekce. Jelikož jsme obec s rozšířenou působností, tak jsme zajišťovali transport pomůcek dále prostřednictvím sboru dobrovolných hasičů. Odhlédnu-li od několika komplikací, které jsme měli s Krajskou hygienickou stanicí, která nám neposkytovala dostatečné informace v požadovaném objemu, tak byla jinak spolupráce dobrá. Přineslo nám to spoustu zkušeností, do budoucna už budeme vědět, jak se v takových situacích chovat. Budeme mít standardizované postupy a jasné pandemické plány.

Jak vlastně starosta osobně vnímá takovou věc, jako je pandemie COVID-19? Jste v první linii, zároveň ale máte rodinu, kterou samozřejmě chcete ochránit...

Je to opravdu tak, že starosta je v první linii hlavně v tom smyslu, že je za všechno zodpovědný. V rámci krizového řízení nejen za město samotné, ale za celou oblast ORP. Starosta se nesmí bát, musí si však uvědomovat rizika a chránit sebe i své kolegy, svoji rodinu. Což však neznamená, že by se měl schovat někam do krytu a z dálky sledovat, co se děje. Byl to pro mě každodenní boj od rána do večera, často do pozdních nočních hodin, kdy člověk vydával rozhodnutí, se kterými neměl zkušenosti a neměl možnost se s někým poradit. Mnohdy to bylo formou pokus-omyl, ale myslím, že nás to v rámci úřadu velmi posunulo.

Kam město směřuje, jaká je vaše vize? Váš předchůdce pan Vařeka byl poměrně úspěšný, navazujete na jeho práci?

Ta vize je dlouhodobá. Není to tak, že bych přišel, smetl všechno ze stolu a začal znovu. To by nebylo dobré a nikam bychom se nedostali. Příbram chce být městem sportu a umění a zároveň ctít tradice, které jsou zde mnoho staletí, a to je hornictví. Máme nově otevřený CHKO Brdy, jsme v podstatě branou do Brd. Zde vidím pro město obrovský potenciál.

Buďme konkrétní. Mnoho lidí bude trávit léto v Česku, proč by měli přijet do Příbrami?

Máme zde spoustu tradičních turistických míst jako poutní místo Svatou Horu, kam ročně dorazí stovky tisíc návštěvníků. Dále nabízíme, troufnu si říct, jedno z nejlepších evropských Hornických muzeí. Dalšími lákadly arcibiskupský zámek Ernestium s Galerií Františka Drtikola, nově vzniklý areál Nového rybníka, který nabízí volnočasové vyžití. A když jsem hovořil o tom sportu, tak k nám jezdí hodně týmů na soustředění. Máme celoročně k dispozici dvě ledové plochy, nabízíme návštěvníkům z řad sportovců kvalitní zázemí, takže často hostíme různé kempy mužstev z Francie, Norska a dalších zemí. Postupně se bude rozvíjet turismus v Brdech, na což musíme být připraveni. Co vnímám jako slabinu, je nedostatek kvalitních ubytovacích kapacit ve městě.

Na podzim máme krajské volby, vy kandidujete do zastupitelstva...

Je to tak. Podle mě je vhodné, aby byl starosta většího okresního města zároveň angažován i v krajské politice. Nejen pro své město, ale pro celý region, v našem případě Příbramska. Příbramsko si rozhodně zaslouží v rámci kraje větší pozornost a větší podporu.

Je paní Pokorná Jermanová vhodnou kandidátkou na hejtmanku?

Současná hejtmanka v rámci svého volebního období čelila mnoha nelehkým situacím. Má za sebou celou řadu úspěšně splněných úkolů. Je pracovitá a odhodlaná. Do letošních komunálních voleb bude lídrem kandidátky.

„K zadlužování jsem obecně skeptický. U velkého schodku státního rozpočtu však vidím určitou nutnost. Vypůjčené peníze rozhodně nemají být primárně použity na mandatorní výdaje, ale spíše na investice do infrastruktury. 500 miliard je opravdu velké číslo, nicméně se nebojím, že by ho česká ekonomika nebyla schopna v následujících letech absorbovat.“

Zkusím se zeptat jinak, vidíte momentálně osobnost, kterou byste rád viděl na postu šéfa či šéfky kraje? Může jít i o někoho, kdo vůbec nekandiduje...

Počkejme na volby a nechme rozhodnout voliče. Některé strany tvrdí, že mají vysoké preference a že je získávají právě na úkor ANO. Na druhou stranu si myslím, že současná koalice má za sebou spoustu povedených projektů, povedly se investice v rámci Středočeského kraje, takže i zde vnímám volební potenciál.

Dokážete si představit pokračování stávající koalice ANO, ČSSD a KSČM?

Jistě dokážu. Pořád se snažím politiku vnímat jako práci, která má posouvat buď město nebo region kupředu. A takové to politikaření a zákulisní hraní na něco není poselství, které bych chtěl šířit do světa. Není mi zkrátka po chuti. Jakákoli funkční koalice je pro kraj dobrá. Pokud je naopak nefunkční, stává se přítěží pro jakoukoli samosprávní jednotku.

KAM DÁL: Kandidát na hejtmana Snížek: Dotace pro kamarády byly, jinak se ale na kraji čtyři roky skoro nic nedělo.