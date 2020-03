Vláda živnostníkům ani firmám škodu za znemožnění provozu nenahradí. Prý to hraničí s jednáním šmejdů

Žádná náhrada škody ani ušlého zisku pro podniky, které musely zavřít kvůli pandemii koronaviru ani pro podniky postižené nepřímo. Řada živnostníků a malých podniků to vnímá jako likvidační krok. Navíc vláda tuto změnu učinila potichu. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula to přirovnal k chování tzv. šmejdů.

Žádná náhrada škody ani ušlého zisku pro podniky, které musely zavřít kvůli pandemii koronaviru ani pro podniky postižené nepřímo. Řada živnostníků a malých podniků to vnímá jako likvidační krok. Navíc vláda tuto změnu učinila potichu. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula to přirovnal k chování tzv. šmejdů.

Provozovatelé podniků a služeb rozhodnutí vlády, že jim nebude kompenzovat náhradu škod, které svým nařízením o uzavření provozoven způsobila, komentují slovy „Je to konec, už ani nemusím otvírat. Hodili nás přes palubu, což se jim samozřejmě hodí. Nejsme voliči pana Babiše, on to dobře ví,“ stěžoval si například provozovatel malého bistra na Praze-východ.

Klička, která zlikviduje podniky

Je jasné, že kdyby firmy po státu žádaly náhradu škody, šlo by o velké peníze. A bylo by třeba eliminovat podvodníky, podobně jako s dotacemi. Navíc se nedá odhadnout, jak dlouho budou omezení platit.

Klička spočívá v tom, že když bylo v pondělí vyhlášeno další pokračování nouzového stavu, nestalo se tak už v rámci krizového zákona, ale zákona o ochraně veřejného zdraví. Což znemožňuje podnikatelům žádat o náhradu škody. „Hraničí to s chováním šmejdů,“ řekl pro Aktuálně.cz předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

Co tato vládní levá způsobí?

Pochopitelně další masové propouštění. Podnikatelé se budou snažit přežít, osekají náklady, spotřebu, mnozí zkrachují. Jejich služby převezmou velké firmy a vše se zdraží. Zbohatnou i banky, kterým se roztočí nové kolo komerčních půjček. A občan? Ten to samozřejmě zaplatí, když mu zůstane práce.

Soudní lidé to vnímají jako podpásovku a levárnu. Podle ministryně financí Schillerové je to standardní a nutný krok. Tvrdí, že by šlo o biliony korun a ohrozilo by to důchody nebo infrastrukturu. „Výklad, jestli je to podle krizového zákona, nebo podle zdravotního zákona, je úplně stejný. Výklad je takový, že přímá jasná náhrada škody je v případě, že zabíráte někomu majetek nebo mu přikazujete nějakou činnost. Nic takového nenastalo.“ Sama si ale oponuje, vždyť to byl právě stát, kdo nařídil uzavřít provozovny.

Malou náplastí pro podnikatele může být fakt, že někteří dostanou každý měsíc 15 tisíc korun po dobu trvání současných opatření. Definitivní podoba této pomoci bude zřejmě jasná v pondělí 30. dubna, kdy jde Schillerová s návrhem na vládu. Ovšem pro živnostníky je to nedostatečné, tato částka jim podnik nezachrání. To je cesta státu, jak se rychle dostat ze stávající krize?

Co na to politici?

PETR FIALA (ODS)

Ukázalo se, že vláda použila právní kličku, aby živnostníci a firmy nemohli žádat odškodnění za to, že jim stát uzavřel provozovny. Je to velmi závažné, vláda se z toho bude muset zodpovídat a hlavně chybu napravit.

MARIAN JUREČKA (KDU-ČSL)

Budu žádat o svolání mimořádné schůze sněmovny. Tato situace existenčně ohrožuje statisíce lidí v ČR.

MARKÉTA PEKAROVÁ ADAMOVÁ (TOP 09)

Podnikatelé museli zavřít doslova ze dne na den a my teď musíme udělat maximum pro to, aby mohli znovu otevřít. Slib 15 000 měsíčně pomůže jen částečně - na udržení živností stačit nebude. Vláda prostě háže živnostníky přes palubu. Budeme se bít dál.

MIKULÁŠ FERJENČÍK (Piráti)

Průlom, vláda přislíbila program odškodnění i pro OSVČ zasažené zákazem podnikání v rozsahu cca 15 000 Kč měsíčně. Slabá náplast za zrušení možnosti usilovat o plnou náhradu škody, ale aspoň něco. Ještě v úterý mluvili jen o odpuštění odvodů.

ZBYNĚK STANJURA (ODS)

Skandální vyjádření Aleny Schilerové: podniky uzavřené rozhodnutím vlády mají smůlu, stát jim nic nezaplatí, prý na to nemá. Měla by okamžitě rezignovat. Stát to zaplatit prostě musí.

VÍT RAKUŠAN (STAN)

I obcím vznikají škody způsobené opatřeními vlády, protože je poctivě dodržují. Stejně jako podnikatelé by od státu potřebovaly kompenzaci za vzniklé škody. Na podmínky ukončení současných opatření či jejich mírnění jsme konkrétní odpovědi nedostali, ale premiéra se na to budu ptát dál. Protože takové informace jsou pro podnikatelský sektor i občany ČR důležité. Vláda musí být v tomto maximálně transparentní a nezneužívat této situace ve svůj prospěch.

JAN SKOPEČEK (ODS)

Dosud bylo počínání agrosocialistické vlády vedeno snahou vyhloubit co největší příkop mezi živnostníky a zbytkem společnosti. Nyní už nejde o snahu příkopy hloubit, ale co nejvíce živnostníků do nich nacházet. Živnostníkům se pomáhá nejméně a nejpomaleji.

KAM DÁL: Když nemohu do zaměstnání kvůli koronaviru. Někdo má nárok na celou mzdu, někdo jen na částečnou.