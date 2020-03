Když nemohu do zaměstnání kvůli koronaviru. Někdo má nárok na celou mzdu, někdo jen na částečnou

Už se neorientujete v záplavě nových nařízení, úlev a pomoci od státu v časech korony? Jste zaměstnanec nebo zaměstnavatel a hledáte místo, kde si přehledně přečíst, jak se věci mají? Zkuste se podívat do našeho přehledu.

Ztratili jste se v politických prohlášeních a hledáte, kde se přehledně dozvíte, jak vám stát opravdu pomůže? Bezpečnost a zdraví jsou sice prioritou, ale bez peněz se v dnešním světě žít nedá. Jaká opatření předložila vláda ČR parlamentu, který je bez výjimky schválil?

Karanténa

Aktuální bezpečnostní opatření v rámci šíření koronaviru se zásadně dotýkají v podstatě všech občanů České republiky. Mnoho lidí ze dne na den nemůže jít na základě vyhlášení nouzového stavu do práce a zaměstnanci se tak pochopitelně bojí o své výplaty. Jaká jsou nařízení vlády ohledně karantény zaměstanců? Za jakých podmínek proběhne částečná finanční kompenzace?

V případě, že vám vládní nařízení znemožňují nastoupit do zaměstnání a vy musíte kvůli riziku šíření nemoci zůstat ve 14denní karanténě, bude váš příjem hrazen ve výši 60 %. Pokud se karanténa ještě o nějaký den prodlouží, platí stejná pravidla jako u nemocenské. Zaměstnavatelům bude vyplacená mzda plně uhrazena. Nenechte se zmást, datum odevzdání daňového přiznání z příjmů fyzických i právnických osob se nemění Číst více Ošetřovné

Školy a školky jsou zavřené, zdraví vám slouží a není na vás uvalena karanténa, takže můžete docházet do práce? Budete však muset řešit problém, že není, kdo by se postaral o dítě, které vinou pandemie a vládního nařízení musí zůstat doma. Vláda pro tuto situaci schválila mimořádný zákon o ošetřovném.

Pokud se místo zaměstnání musíte starat o dítě do 13 let nebo se musíte postarat o osoby starší a hendikepované kvůli výpadku pečovatelských služeb, máte na ošetřovné nárok. Dávka se nebude proplácet jen 9, resp. 16 dní, ale po celou dobu uzavření škol a jiných dětských zařízení. Ošetřovné bude lidem vyplácet zpětně Česká správa sociálního zabezpečení.

Nově se ošetřovné vztahuje na živnostníky a podnikatele, kteří se kvůli této překážce nemohou věnovat hlavnímu zdroji příjmů. A kolik peněz dostanete? Ošetřovné bude ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, což konkrétně dělá 424 Kč na den a měsíčně až 13 tisíc korun.

Když nikdo není v práci?

V zaměstnání klidně může nastat situace, že přijdete a zaměstnavatel vás pošle domů, protože ostatní pracovníci z důvodů karantény či péči o dítě se nemohli dostavit a provoz v tu chvíli nemá smysl. V tomto případě nepřijdete ani o korunu a váš příjem bude nahrazen v plné výši.

Pro mnohé z vás také nastala situace, kdy byl provoz dočasně uzavřen nebo omezen, protože tak rozhodla vláda v rámci ochrany veřejného zdraví. Zaměstnavatel tak musel svůj podnik, restauraci, kavárnu, divadlo, posilovny či jiné zařízení zavřít a zdravý zaměstnanec bez omezení díky tomu přichází o odpracované dny. Zde platí, že bude mzda nahrazena ve výši 100 %, ale v některých případech klidně pouze 60 %. Zaměstnavatelům bude uhrazena 80 % výše náhrady mzdy.

Když je vám znemožněno jít do práce kvůli vyhlášení karantény třeba celé obce či města, bude vám v tomto případě v prvních 14 dnech nahrazena mzda ve výši 60 % a od 15. dne platí nemocenská.

Schváleno parlamentem

Poslanci všechny zmíněné body schválili. Nejednalo se jen o záchranných záměrech pro zaměstnance a zaměstnavatele. Kromě výše popsaného se mnoho dalších opatření schválených sněmovnou vztahuje také na živnostníky, kterým bylo prominuto platit minimální zálohy na zdravotní a důchodové pojištění.

Stejně tak je odložena 3. a 4. vlna EET. Všem podnikatelům se zároveň pozastavuje povinnost evidovat tržby po dobu stavu nouze a v následujících třech měsících nebudou podnikatelé kontrolováni.

Schválily se také změny ohledně školství, konkrétně změny pravidel pro maturity a přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky budou nejdříve 14 dní po návratu studentů do školy a u maturit to budou rovnou tři týdny. Kdyby děti nešly do školy ještě 1. června, bude se studentům udělovat maturitní známka z průměru tří posledních vysvědčení.

