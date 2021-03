Hrozí nárůst extrémistů a populistů, říká poslanec Válek. Na Hradě navíc vládne Sauron, dodává radní Borecký

Hnutí premiéra Andreje Babiše pomalu, ale jistě klesá. „Je to "ocenění" vlády k řešení pandemie,“ řekl Čtidoma.cz poslanec za TOP 09 Vlastimil Válek. Nemusí to však v konečném účtování nic znamenat. Volby jsou až v říjnu, do té doby se může stát celá řada věcí.

Bezesporu se dočkáme různých svinstev

„Přijde jaro a léto a s nimi teplo a covid přirozeně ustoupí, zhruba 25 procent populace je už přirozeně promořeno. Lidé zapomínají a co se jim jeví jako hrůza teď, bude v říjnu polozapomenuto. Volební kampaň teprve začne a Babiš a jeho parta má prakticky neomezené zdroje finanční i mediální, takže se bezesporu dočkáme různých svinstev, které dokáží voliče nahlodat,“ přidává radní Středočeského kraje a starosta Úval Petr Borecký (STAN).

Podle něj je také důležité, jak zareaguje prezident Miloš Zeman. „Na Hradě stále vládne Sauron, který nám již předvedl, že ústava je pro něj jen cár papíru. Není rozhodnuto a radovat se z toho, že babišismu je odzvoněno, by bylo velmi předčasné.“

Sněmovna s SPD i KSČM

Jak Borecký, tak i Válek se přitom shodují, že současná situace může vést k nárůstu preferencí extrémistických a populistických subjektů. „Ano, souhlasím. To je věc, která v krizi hrozí obecně,“ doplnil pro Čtidoma.cz Válek.

Podle volebního modelu Kantar CZ by se do sněmovny v pohodě dostala SPD s jedenácti procenty, problémy by měla KSČM s pěti a půl procenty. Mimo by naopak zůstala ČSSD. Třetí by skončila koalice SPOLU.

