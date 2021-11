Ilona (29): Moje kadeřnice je covid pozitivní. Hygieně to nenahlásila a vrcholem je to, co dělá její kolegyně

Autor: Karel Havránek karel.havranek@ctidoma.cz

Žádné očkování. Žádné hlášení hygieně o probíhající nemoci covid-19. To je realita kadeřnického studia v jednom městě na Vysočině. Kadeřnice nakažená koronavirem obvolá své zákaznice, které u ní byly, aby si dávaly pozor, že má dva pozitivní antigenní testy a horečku. Jinak? Nic. Opravdu se někdo diví, že se uvažuje o dalším lockdownu, když jsou lidé takto "zodpovědní"? Sdílet článek: Facebook Twitter 23.11.2021 - 06:30 Autor: Karel Havránek karel.havranek@ctidoma.cz Foto: Unsplash Hloupost některých lidí zřejmě nezná mezí Žádné očkování. Žádné hlášení hygieně o probíhající nemoci covid-19. To je realita kadeřnického studia v jednom městě na Vysočině. Kadeřnice nakažená koronavirem obvolá své zákaznice, které u ní byly, aby si dávaly pozor, že má dva pozitivní antigenní testy a horečku. Jinak? Nic. Opravdu se někdo diví, že se uvažuje o dalším lockdownu, když jsou lidé takto "zodpovědní"? Najít dobrého kadeřníka dnes není žádná sranda, už vůbec ne v menším městě. Když tedy Ilona po důkladném pátrání konečně objevila studio, které je i podle referencí na úrovni, byla nadšená. Po první návštěvě ji to ale přešlo. Kadeřnice ji totiž stříhala a barvila s nemocí covid-19. To ale není zdaleka všechno. Absolutní nezodpovědnost Setkat se dnes s koronavirem není nic neobvyklého. S nemocí se musíme naučit žít, nikdo si nemyslí, že se viru zbavíme. Bude tu s námi už navždy. „Počítala jsem, že se asi někdy nakazím. Mrzelo mě, že zrovna u kadeřnice, ale budiž. Když mi dva dny po návštěvě zavolala, že leží v horečkách a má covid, byla jsem chvíli v šoku, ale žádné drama se nekonalo,“ popisuje Ilona. Logicky čekala, že se jí ozve hygiena, která se bude zabývat tzv. trasováním. Nestalo se však nic. „Ona to prostě nenahlásila. Zřejmě si myslí, že se pár dní vyleží a pak půjde normálně do práce. Kdoví, kolik lidí nakazila, protože ani není očkovaná. Absolutní nezodpovědnost.“ Žena byla v kontaktu s nakaženým covidem a říká: Po zkušenostech s hygienou se nedivím, že lidé na vše kašlou Číst více Klidně chodí do práce Ilona si tedy na hygienu zavolala sama. „Řekli mi, ať funguji normálně dále. Že když jsem očkovaná, můžu do práce, kamkoli. Jen pokud budu mít příznaky, tak ať zůstanu doma. Jinak řečeno - možná jste pozitivní, tak to pár dní roznášejte a pak si kdyžtak lehněte. Co je tohle za pitomost? Nedivím se, že máme čísla nakažených taková, jaká máme.“ Ten největší šok však pro Ilonu teprve přišel. Následující den totiž zjistila, že kolegyně, která s nemocnou kadeřnicí pracuje, dál vesele chodí do práce. „Chlubila se na sociálních sítích, jaké pěkné nehty zákaznici udělala. To se mi snad jenom zdá. Ti lidi jsou vážně mimo.“ Můžeme dělat milion nejrůznějších opatření, která mají zabránit šíření nemoci. Ale dokud všichni nezačnou u sebe, nezačnou chránit sebe a ostatní a hlavně nebudou cítit alespoň elementární odpovědnost, je stejně všechno zbytečné. "Těšme" se na další lockdown...netřeba dodávat, že Ilona už zase hledá kadeřnici. (Redakce zná totožnost respondentky. Na její přání jsme z obav z restrikcí změnili její jméno.) KAM DÁL: David (42): Naléhal jsem na manželku, aby za mnou jela už večer. Dodnes jsem si neodpustil to, co se stalo.

