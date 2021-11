Celebrity se loučily s Mekym Žbirkou. Co mu vzkázali Mareš, Jandová či Kubelková?

Skoro tomu nelze uvěřit. V 69 letech nás opustil legendární slovenský zpěvák a kytarista Miro Žbirka.

„Správy o mojej smrti sú PRAVDIVÉ, to by řekl Meky, kdyby žil...,“ objevilo se na jeho facebookovém a instagramovém profilu.

Několik dní před svým tragickým koncem ještě svým fanouškům oznámil, že se necítí zrovna nejlépe, a prosil o to, aby mu posílali sílu, skončil totiž v nemocnici na infuzích.

„Přátelé, dostihl mě nějaký bacil. Posílejte energii, budu ji potřebovat,“ napsal na svůj facebookový profil.

Autor písně Čo bolí, to prebolí ale nakonec zákeřné nemoci, která se ukázala být zápalem plic, podlehl.

Vzpomínky a loučení

Zavzpomínala na něj mimo jiné i česká zpěvačka Marta Jandová, která této smutné zprávě zkrátka ani nechtěla uvěřit.

„Každý den jsem uváděla Vaši rubriku “tento song” na rádiu Frekvence 1. Potkávala Vás na různých akcích. Vždy tak milý, skromný a zábavný. Nečekala jsem to. Je to moc brzo! Těšila jsem se, až se vrátíte zpátky. Je mi to moc líto. Budete nám chybět. Moc,“ napsala pod příspěvek.

Zprávy o smrti zpěváka zdrtily také modelku Ivu Kubelkovou.

„Jeden z nejlaskavějších, nejvtipnějších a nejmilejších zpěváků, co jsem kdy poznala. Je mi to moc líto. Upřímnou soustrast všem jeho blízkým,“ popsala Kubelková svou fotku s legendárním zpěvákem.

Moderátor Leoš Mareš se na sociálních sítích svěřil s tím, jak moc mu bude Miro Žbirka chybět, a vybídl své sledující, aby o něm zhlédli dokument, což podle komentářů mnoho z nich skutečně udělalo.

„Budete nám strašně chybět. Na Netflixu je tenhle krásný dokument. MEKY,“ napsal moderátor pod příspěvek.

