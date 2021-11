Marta (71): Zálohy na energie nezaplatím, nemám z čeho. Raději umřu, než sahat na peníze pro vnoučata

Její příběh není ojedinělý. Po pádu Bohemia Energy se doslova ze dne na den řada lidí ocitla v nezáviděníhodné situaci. Marta Hanáková dosud platila zálohy za plyn i elektřinu 3 500 korun. „Od společnosti E.ON mi přišlo, že mám zaplatit téměř 15 tisíc. Kde na to mám vzít? Vždyť to je víc, než mi chodí důchod,“ smutní seniorka. Přitom jde o částku pouze za elektřinu, plyn má od jiné společnosti.

Proč se stát nepostará o podvodníky?

Paní má sice našetřené nějaké peníze. Ty ale použít nechce. „Jsou pro vnoučata. Chci, aby jim po mně něco zůstalo. Raději umřu, než abych na ně sahala. Nechápu, jak může někdo dopustit něco takového. Proč stát nezařídí, aby takoví podvodníci nemohli podnikat? Je jim to jedno, na obyčejných lidech nikomu nezáleží.“

Většina z 900 tisíc bývalých klientů Bohemia Energy se dostala "pod ochranu" dodavatelů poslední instance (DPI) v polovině října. Ceny za odběr energií jim vyskočily i o stovky procent. „Co s námi udělají, když nezaplatíme? Zavřou nás? Odpojí od elektřiny? Tak jo, ať si poslouží. Mně už je stejně všechno jedno,“ má jasno paní Hanáková.

Je třeba jednat co nejrychleji

Podle odborníků by měli všichni bývalí klienti Bohemia Energy co nejrychleji uzavřít řádné smlouvy s novým dodavatelem. Pro některé seniory je to ale neřešitelná situace. Internet dostatečně neovládají, dojít si na pobočku může být dost traumatizující zážitek.

Paní Hanáková má v tomto případě štěstí v neštěstí. „Syn žije s rodinou v Anglii. Ale v nejbližších dnech by měl přiletět a se vším mi pomůže. Jinak nevím, co bych dělala. Jsem z toho opravdu znechucená. Tohle by se za komunistů nestalo.“

KAM DÁL: Havlíčkův alibismus dosáhl vrcholu: Před průšvihem s cenami energií zavřel oči, a teď obviňuje všechny okolo.