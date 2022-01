Žena, která nemůže dokázat, že je stále naživu: Řekli mi, že neexistuji, ale já jsem stále tady

Celý problém začal již v roce 2016. Pouchain si zažádala o pas, ale úřady její žádosti nevyhověly, tehdy si ještě myslela, že jde o nerozumění, informoval web The Guardian.

O několik týdnů později ale přišla do ordinace svého lékaře, který jí řekl, že nemůže přijmout její kartičku pojišťovny. Francouzka to připsala na konto nějakému technickému problému a dále o tom nepřemýšlela. Pak jí pojišťovna odmítla přispět na léky na cukrovku. To musí být další technický problém, pomyslela si tehdy.

Shoda náhod?

Zdálo se, jako by ji nepříjemné náhody přímo pronásledovaly. Ve Francii, zemi známé pro svou složitou byrokracii, to ale není nijak neobvyklé. Pouchainová tomu tedy nepřikládala velkou váhu. Počítala s tím, že se vše dříve nebo později samo vyřeší.

V momentě, kdy zjistila, že její účet v bance byl zrušen, však pochopila, že něco není v pořádku. „Na účet jsem si posílala celkem velké sumy peněz, nic na něm ale nebylo. Po tom, co jsem to zjistila, jsem okamžitě šla do své banky. Byla jsem tam klientkou už 27 let, všichni na pobočce mě už znají,“ sdělila Pouchain pro The Guardian.

Zrušený bankovní účet

„Přišel ke mně ředitel banky a řekl mi, že neexistuju. Odvětila jsem mu, že stojím přímo před ním a že mě zná už 27 let,“ vzpomínala Jeanne. „Odpověděl, že pro to nemá žádné vysvětlení, ale nemůže s tím nic udělat.“

„Nikdy jsem nic špatného neprovedla. Celý život jsem jen poctivě pracovala. Jak mi to mohli udělat?“

Na pobočce jí také sdělili, že v bance už pod jejím jménem žádný účet není, a chtěli, aby jim odevzdala svou šekovou knížku. Já jsem ale odmítla,“ vysvětlovala Pouchainová.

Nakonec z banky odešla s šeky na částku, která měla být na jejím účtě, ale bez jakéhokoliv vysvětlení.

„Nevěděla jsem, co se děje. Vždycky jsem si zakládala na přesnosti. Mám schované všechny účtenky, daňové formuláře a další. Manžel se mě snažil uklidnit. Řekl mi, že se musí jednat o nějaké nedorozumění a že se to určitě co nevidět vyřeší.“

Parte

Dne 12. listopadu 2017 se ale vše změnilo. Domů jí přišel dopis adresovaný jejímu manželovi, který ho informoval o soudních náležitostech spojených s její smrtí.

Právník u soudu, který se vztahoval k její firmě, v jeden moment prohlásil, že Pouchain zemřela v roce 2016. Nějakým způsobem se pak tato neověřená informace dostala ze soudní síně ke všem institucím, co měly s Jeanne Pouchainovou co do činění. Nikdo z nich si informaci neověřil. Jane byla v naprostém šoku.

„Myslela jsem si, že snad zkolabuju! Já přeci nejsem mrtvá, stojím tady a ještě dýchám. Jak se tohle vůbec mohlo stát?“ nechápala Jeanne. Poté si zašla ke svému lékaři s bizarním požadavkem o potvrzení, že je stále naživu.

„Myslela jsem si, že s tímhle potvrzením jen zajdu na úřad a vše se ještě ten den vyřeší. To jsem ale byla na omylu. Řekli mi, že nikdo, kdo není mrtvý, zkrátka za mrtvého být prohlášen nemůže, a že s tím prostě nemohou nic udělat.“

Deprese a pokus o sebevraždu

Pouchain strávila tři a půl roku tím, že se snažila všemi možnými způsoby dokázat, že je stále naživu.

„Byla to noční můra, ze které jsem se neprobudila celé tři roky.“

V té době neměla přístup k lékařské péči ani k dotacím na její léky na cukrovku. Mrtví také nepotřebují auta nebo práci. Její řidičák propadl a nemohla si zažádat o nový, sehnat práci bylo nemožné, protože neměla žádnou dokumentaci. Cestování vůbec nepřipadalo v úvahu.

Pouchain byla z právních tahanic a z nového způsobu tak zničená, že skončila v depresích a dokonce se i pokusila o sebevraždu. Bez své zdravotní pojišťovny si ani nemohla dovolit antidepresiva, která by jí s celou situací pomohla.

Poslední soud

Pomoci se dočkala až u nejvyššího soudu ve Francii. U soudu bylo rozhodnuto, že ji znovu "oživí", ale nebude to ze dne na den.

Každopádně Jeanne už dokonce i dostala svou vakcínu proti covidu a dokonce i po letech depresí zavtipkovala. „Vakcínu jsem si zaplatila. Nechtěla bych umřít na covid před tím, než mě znovu prohlásí za živou.“

Zdroj: The Guardian

KAM DÁL: Madonna opět šokuje odvážnými snímky. Ztrapňuješ své děti, vzkazují fanoušci.