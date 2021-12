Vedlejší účinky očkování proti covidu: Tyto tipy a triky vám pomohou se jim vyhnout

Vedlejší účinky vakcíny proti covidu se mohou dostavit již několik hodin po vpichu a mohou vás vyřadit z běžných denních aktivit i na několik dní.

Podle expertů se ale jedná o zcela běžnou reakci, která znamená, že si naše tělo pomalu, ale jistě proti nemoci buduje protilátky.

Mezi ty nejčastější zdravotní nesnáze, které mohou po očkování nastat, patří:

únava

bolest hlavy

zimnice

nevolnost

bolesti svalů

bolest, začervenání nebo otok v místě vpichu

Jak se těchto nepříjemných příznaků zbavit?

O prostředcích, které vám pomohou s úlevou od vedlejších účinků vakcinace, je nejideálnější se poradit se svým lékařem, který dobře zná vaši zdravotní historii a doporučí vám tak konkrétní přípravky na míru vašemu zdravotnímu stavu a historii.

Nejčastějšími doporučenými pomocníky jsou volně prodejné léčebné přípravky, jako je ibuprofen, aspirin, acetaminofen nebo antihistamika, která ulevují od případné bolesti. Tyto medikamenty je možné si volně zakoupit v jakékoliv lékarně.

Doporučuje se zakoupit si tyto léky ještě předtím, než půjdete na očkování.

V případě, že by se u vás po vakcinaci objevily vedlejší účinky, na ně budete připraveni a nestane se vám tak, že byste se je museli vydat shánět, když vám nebude zrovna nejlépe.

Bolest paže a horečka

Mimo léky na bolest vám s nepříjemnými pocity v místě vpichu pomůže také, když na místo budete přikládat čisté obklady namočené ve studené vodě.

Také s rychlejším návratem zpět do "normálu" překvapivě pomáhá snažit se rukou lehce hýbat a procvičovat ji.

Pokud se vám po očkování mimo jiné také zvýší teplota, ujistěte se, že pijete dostatek tekutin.

Kdy volat doktora?

Veškeré vedlejší účinky očkování by měly do několika dní samy odeznít. Ve většině případů jsou nepříjemné pocity a horečka dobrým signálem, protože to znamená, že si vaše tělo vytváří proti coronaviru svou vlastní ochranu.

Může se ale stát, že se u vás po očkování např. projeví alergická reakce na vakcínu nebo jiné problémy.

Pokud se otok nebo začervenání na místě vpichu zhoršuje i po 24 hodinách nebo některé z vedlejších účinků neodezněly ani několik dní po vakcíně, ihned kontaktujte svého lékaře a poraďte se s ním o dalším postupu.

Zdroj: Centers for Disease Control and Prevention

