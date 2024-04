Houby mohou pomáhat v boji s rakovinou, nebo ji způsobovat. Je to celkem dilema

Zatím je to velká záhada. Houba v našem těle by mohla obsahovat zásadní odpovědi na chování rakovinných buněk, přínosy hub pro lékařské účely jsou slibné. Jenže! Před dvěma roky vědci, kteří se zabývali rakovinnými buňkami, našli podivného a překvapivého souseda v podobě hub. Jak to tedy je? Pomáhají, nebo naopak škodí? „Kdybychom to věděli, všechny tyhle debaty by byly zbytečné. Některé závěry ale vypadají velmi nadějně,“ řekl Čtidoma.cz MUDr. Jaroslav Pečenka.