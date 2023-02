Nářky proruských dezolátů: Generál Pavel obhlíží terén. Sebral Zemanovi poslední dny v prezidentském křesle?

Ani pár týdnů po skončení prezidentské volby neutichají hlasité nářky našich proruských dezolátů, kteří se ještě nedokázali vyrovnat s tím, že se hlavou státu od 9. března stane prozápadní a liberální generál Petr Pavel. Proruské scéně vadí Pavlovy aktivity ještě před samotnou prezidentskou inaugurací. Pavel je po druhém kole prezidentské volby skutečně činorodý a na nedávné mnichovské bezpečnostní konferenci se setkal například s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. To ale ničemu nevadí, naopak.

Nářky proruských dezolátů

S tím, jak se zintenzivňují Pavlovy „předprezidentské aktivity“, úměrně stoupá křik našich proruských dezolátů. Jako dobrý příklad nám může posloužit Pavlova nedávná návštěva mnichovské bezpečnostní konference, kde se setkal s mnoha výraznými evropskými tvářemi. Měl možnost hovořit s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, s nímž si vyměnil vzájemný pohled na bezpečnostní záruky Ukrajině, která již rok svádí boje s ruskými nezvanými hosty.

Je tedy naopak v pořádku, pokud byl zvolen nový prezident, aby takto postupoval. Důkladné prošlapání vnitropolitického i mezinárodního terénu slouží k tomu, aby Pavel nebyl, pokud možno, v nějakém ohledu nemile překvapen, ale aby si mohl zformulovat vlastní názory na jednotlivé problematiky, které v současné době zatěžkávají jak tuzemskou scénu, tak tu zahraniční.

Prudké reakce naší proruské dezinformační scény, která se od konání velké demonstrace 3. září minulého roku již stačila několikrát rozdrolit, ukazují, že prozápadní liberální politik v čele státu je pro ni absolutně nepřijatelný. Ostřelování generála tak přichází v zostřené formě i po prezidentské volbě. Stará se o něj především Jana Bobošíková a její pořad Aby bylo jasno, kam si zve předem pečlivě prověřené hosty, které spojuje nejen nesouhlas s generálem, ale zejména odmítnutí celého polistopadového vývoje v naší zemi.

Jako alternativu pak předkládají důsledně neutrální Českou republiku, a to v každém ohledu. Neutralita se ovšem v tomto případě rovná nikdy nepřiznané proruské vstřícnosti a vytržení republiky ze západních struktur, což by pro ni znamenalo jednoznačně katastrofu.

Pavel obhlíží terén jako jeho předchůdci

Ale není to jen Bobošíková, která se podpásově strefuje do nově zvolené hlavy státu. Přičinlivý je nejen v tomto ohledu i Luboš Xaver Veselý a jeho série pořadů na internetové televizi XTV. Veselý se snaží nevystupovat až tak vyhraněně a zaníceně vůči Pavlovi, nicméně je jasné, že jeho volbu ideově (nebo spíše ideologicky) nepřijímá. Vlastně je to dobře, že se objevují podobné bizarní figurky, protože volba Pavla novým prezidentem jasně obnažuje charaktery jednotlivých lidí, kteří jsou schopni zajít ve své nezměrné nenávisti k člověku s jiným názorem až za únosnou hranici.

Pavel nedělá nic jiného než jeho předchůdci, rozhodně nehodlá do 9. března nahrazovat roli dosluhující hlavy státu, kterou respektuje. Je naopak přirozené a přímo žádoucí, aby si Pavel obhlédl na všech úrovních terén, prostředí, v němž se bude pohybovat nejméně pět dalších let. Křik a pláč našich dezolátů jen dokazuje, že generál Pavel začal svou politickou misi na nejvyšším ústavním postu, do nějž byl svrchovaně demokraticky zvolen, sebevědomě a státnicky.

