Bobošíková na tobogánu trapnosti. Co napsala ke smrti oblíbeného tvůrce Dolejše?

Ve věku 57 let náhle zemřel člověk, který zanechal obrovský otisk v české televizní zábavní tvorbě. Radan Dolejš byl také spisovatelem, scenáristou mnoha pořadů, naposledy jeho jméno běželo v titulcích o víkendu po předávání cen. „Zemřel Radan Dolejš - dramaturg a scenárista@CzechTV. Napsal scénář i k předávání cen Trilobit. Ještě během sobotního přenosu mi napsal moc hezkou zprávu... Upřímnou soustrast blízkým...“ uvedla na svém twitterovém účtu moderátorka Světlana Witowská.

Zemřel Radan Dolejš - dramaturg a scénarista @CzechTV. Napsal scénář i k předávání cen Trilobit. Ještě během sobotního přenosu mi napsal moc hezkou zprávu... Upřímnou soustrast blízkým. — Světlana Witowská (@SvetlanaWit) January 23, 2022

I proto byl Dolejšův odchod pro mnohé šokem, neboť jen málokdo tušil, že je jeho zdravotní stav tak špatný. Obdivovatel Voskovce a Wericha, člověk s téměř neustále dobrou náladou a také kapelník hudební skupiny Patrola Šlapeto, která hrála staročeskou muziku, nebyl zdráv a možná jen jeho rodina tušila, jak vážné to s ním je. Za posledních pár měsíců ztratil Dolejš na váze téměř 60 kilogramů, potýkal se s cukrovkou a dalšími nemocemi.

A právě s rapidním úbytkem váhy souvisí i jeho poslední status na facebooku, který přidal ráno v den své smrti. „Ten pocit, když otevřeš skříň a zjistíš, že se vejdeš do oděvu, který tam visí už 10 let... Já si třeba dneska ráno vytáhnul šálu.“ Byl v tom vtip i nadsázka a autor určitě sám netušil, že se s ním budou o pár hodin později právě pod tímto vzkazem přátelé virtuálně loučit.

Zpráva o smrti Radana Dolejše se začala jak lavina šířit sociálními sítěmi v neděli později večer - přátelé byli v šoku, kolegové vzdávali hold. Politička Jana Bobošíková, která se s Dolejšem setkala během své kariéry i při práci v televizi, však aktuální dění zřejmě nijak nezaznamenala. Jak jinak si vysvětlilt, že poslední status o jeho šatníku okomentovala slovy: „Radane, Vy nezklamete!“ Její vzkaz nevydržel snad ani minutu bez reakcí a ty nebyly nijak lichotivé. „Tvl, to musí bejt problém se podívat na aspoň jeden ze 100 komentářů přede mnou...“ A další v podobném duchu rychle přibývaly.

Když vzala Jana Bobošíková do ruky po 12 hodinách svůj mobil, zřejmě musela být překvapena, kolik anotací jí na faceboooku svítí. Až tehdy jí totiž došlo, nakolik se svým rádoby vtipným komentářem hrubě netrefila do situace. Robertu Papouškovi, který s kapelou Patrola Šlapeto nazpíval mnoho písniček, odpověděla: „Nejsem stupidní. Ve chvíli, kdy jsem komentář psala, netušila jsem, že Radan zemřel. Je mi to moc líto, byl to skvělý člověk.“ Zda je to pravda, ví jen sama Bobošíková - vyjádření soustrasti totiž bylo pod statusem již v době, kdy Dolejšovi vzkaz psala, několik desítek.

Podobně jako Bobošíková vnímali Radana Dolejše mnozí, kdo se s ním měli možnost profesně nebo osobně potkat. Všichni na něj vzpomínají jako na fajn chlapa, s láskou k muzice, s nadhledem a vtipem, profesionála, který českému televiznímu divákovi opravdu rozuměl. Barbora Černošková, sportovní zprávařka ČT, na facebooku shrnula jeho osobnost velmi výstižně a citlivě: „Máme spolu spoustu lepších fotek, ale všechny jsou v počítači v práci, kam teď kvůli nemoci nemůžu. Stejně na tom nezáleží. Včera náhle umřel Radan Dolejš, bylo mu 57 let. Pořád mám problém tomu uvěřit. Pro spoustu lidí to byl kytarista kapely Šlapeto a tvůrce řady zábavných pořadů napříč televizemi. Já ho poznala jako scenáristu Večera lidí dobré vůle na Velehradě, spolupracovali jsme deset let. Nebyl vždycky jen vysmátej a hurónsky veselej, jak si možná lidi myslí. Uměl být i potichu. Miloval historii, hudbu a češtinu, obdivoval Voskovce, Wericha, Hašlera. Krásně vyprávěl, psal knihy. Nějaký čas byl i výkonným ředitelem pro program ČT1 a vysvětlil mi tak spoustu věcí ohledně zákulisí televize. Je mi to moc líto. Upřímnou soustrast rodině. Radouchu, odpočívej v pokoji...“

