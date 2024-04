Mrázkův učitel Běla vládl pražskému podsvětí tvrdou rukou. Skončil tragicky

Pražské Úvaly vyděsila už podruhé střelba. Poprvé to bylo tehdy, když na dům Antonína Běly kdosi vystřelil protitankovou střelu. Měli velké štěstí, zasekla se ve slitinovém překladu balkonu a nikoho nezranila. Štěstěna však Bělovi nebyla nakloněna napořád a v dubnu 1996 si na něj počkalo vražedné komando přímo v jeho domě. Příbuznou a její kamarádku s dítětem spoutali a v tichosti vyčkávali na příchod Běly. Když vystoupil z auta, otevřel branku a vešel na terasu, ozvaly se výstřely. Boss padl mrtvý k zemi, vystřelili na něj přes dvacet střel.

Vekslácké období

Než se z Běly stal obávaný gangster, byl jedním z mnoha veksláků. Jeho manželka Marie pro Rozhlas popsala, s čím vším už za komunismu obchodoval. Jednalo se převážně o obchod s nedostatkovou konfekcí a také pouťové prstýnky. Tenkrát frčely džíny, kdo je měl, byl in. Velmi zajímavé z hlediska fungování komunismu bylo, že Marie Bělová měla už tenkrát povolení k podnikání. To ilustruje Bělovu schopnost manipulovat s komunistickým aparátem ve svůj prospěch.

Tenkrát byl stíhán za účast na přepadení pošty na pražském Těšnově, které vyústilo ve vraždu policisty Velíška. Když dnes zpětně prochází tehdejší spisy Radek Galaš, konstatuje očividné chyby ve vyšetřování. To souvisí s tím, že Běla korumpoval už tehdy policisty. Opil je a vyfotil při hrátkách s děvčaty, ať už skutečnými, nebo domnělými (slečna se přitulila k namol opilému, spícímu policistovi a udělal se snímek). Vražda zůstala neobjasněna, identikit však jasně ukazoval na Antonína Bělu.

Šikovný kluk Mrázek

Po revoluci už měl Běla slušně rozjetý byznys. Není divu, budoval ho už za komunismu. Již tehdy se potkal s mladým Františkem Mrázkem, velké věci rozjeli až později. Mrázek pocházel s velmi slušné rodiny, která si přivydělávala prodáváním masových konzerv vlastní výroby. Běla zase miloval klobásy (což vyplývá i z policejních spisů o něm). Když jej mladý Mrázek poprvé oslovil v hospodě, hned mu padl do oka. Nejenže si od něj koupil jeho zavařený produkt, ale začali spolu podnikat. Nejdřív to byl dovoz a prodej hodinek, videií a videokazet a dalšího špatně dostupného zboží.

Cesta k vrcholu klidně přes mrtvoly

Po pádu komunismu se oba vrhli do divoké privatizace. Běla měl již v té době něco, co lze nazvat organizací, jeho gang měl strukturu a vlastní kulturu, vycházející z romských tradic. Byl obklopen nebezpečnými kulturisty, kteří jej poslouchali na slovo, říkal jim vojáci. Obecně se traduje, že Mrázek začínal u Běly a poté svého učitele přerostl. To se projevovalo tím, že si Mrázek začal objednávat na špinavou práci Bělu.

Například měl Běla vyhrožovat novináři Blažkovi, že pokud neskončí se články o Mrázkovi, zabije mu dceru. Své výhrůžky byl ochoten splnit. Nechal zavraždit novináře Václava Dvořáka. Na vraždu ovšem neposlal někoho ze svých vojáků, ale svého příbuzného Bohuslava Hájka. Bělův syn Jaroslav v pořadu Polosvět přiznává, že po vraždě Hájek dorazil k nim a v kotli spálili jeho oblečení. Nikdy se jej nepodařilo zatknout, podle dostupných informací je již po smrti, měl být také zavražděn, dokonce prý na Mrázkův příkaz.

Když se z žáka stal mistr

Cesty dvou vlivných podnikatelů a šéfů podsvětí se začaly rozcházet. Mrázek stále stoupal, chtěl ovládnout jeden z největších českých podniků Čepro. Běla se zabýval nabízením ochrany podnikatelům. Kdo nepřijal, tomu se mohlo stát, že mu vzplane podnik. Obchodem se zabýval také, ale v podstatně menší míře než Mrázek. Postupně se mezi nimi nabalilo více sporů, například Mrázek nechtěl Bělu přijmout do nadace Interpo, která měla pomáhat rodinám obětí zastřelených policistů. Údajně to mělo být proto, že je Rom, což se jej pochopitelně velmi dotklo. Poslední kapkou byl obchod, lépe řečeno „tunel“, který udělali v jednom podniku. Šlo samozřejmě o peníze a o to, že jich Mrázek z tohoto obchodu dostal víc než Běla, který vše měl zařídit.

Tragický konec jedné rodiny

Kdo stál za smrtí bosse z Úval, se zjistit nikdy nepodařilo. Všechny indicie ukazují právě na Mrázka. Je však nutno zmínit, že Běla měl své spory i s arménskou mafií. První útok na jeho dům se dnes připisuje výhradně jí. Jedna z žen, které byly svázány v domě, měla poznat Pavla Šrytra, původně elitního policistu, který se dal do služeb mafiánů jako bodyguard. Chránil nejdříve Bělu, poté přešel do služeb k Mrázkovi. Šrytr byl také obviněn policejním týmem Tempus, u soudu se však jeho vina nepotvrdila, Tempus byl po politických tlacích rozprášen.

Samostatnou kapitolou je život Marie Bělové, která manželství s gangsterem, který ji bil a psychicky týral, vydržela až do jeho hořkého konce. Sama se nikdy žádných násilností nedopouštěla, toužila být novinářkou, ale její sen se nesplnil. Smrt manžela a předávkování jednoho ze synů těžce nesla, nakonec svůj život ukončila vlastní rukou.

