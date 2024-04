Tohle jsou bakterie, které chrání naše srdce. Máte je také?

Bakterie přítomné ve střevech některých lidí mohou pomáhat odbourávat cholesterol, tito jedinci pak jsou méně náchylní k srdečním chorobám. Odborníci před několika dny přišli s tímto novým objevem, který by mohl pomoci v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. „Zatím jde o první studii, vypadá to ale velmi slibně. Pokud se závěry potvrdí, bude to skvělé,“ potvrdil Čtidoma.cz MUDr. Jaroslav Pečenka.