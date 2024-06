Eva Perkausová má problém: Manžel nefunguje, musela povolat maminku

Tříměsíční Arian a roční Killian dávají Evě Perkausové pořádně zabrat. Na otevíračce asijské restaurace SaSaZu Old Town se nechala slyšet, že jí mateřství bere všechen volný čas. Což je samozřejmě logické. Rozdala tedy pár rozhovorů a běžela za syny. „Hlídala jí je maminka pár metrů od podniku. Osobně mě to překvapilo, spíš bych čekal, že funguje její manžel. Je ale možné, že to mezi nimi není úplně v pohodě, pak by byla maminka ideální řešení,“ podotkl znalec českého showbyznysu Pavel Rousek.

S muži to neměla jednoduché

Podle fotografa si totiž Ivan Hecko přál, aby jeho partnerka ještě nějakou dobu zůstala doma a pečovala o rodinu. „Tak se to povídá. Jestli je to pravda, netuším. Každopádně v minulosti si nechal ujít jen málo příležitostí, aby manželku doprovodil na nějakou party nebo oficiální akci. A najednou chybí. Navíc ani nemůže hlídat syny. Nechci zabrušovat do něčeho, z čeho bych pak nemusel vybrousit, ale minimálně na pováženou to je.“

Přitom se zdálo, že v podnikateli, který pochází z Ukrajiny, našla Perkausová svého pana dokonalého. Hecko ji téměř nosil na rukou a ona sama přiznala, že se jí svatbou splnil sen. Hodně lidí jí to přálo, s muži si užila své. Kvůli jednomu ze svých exmilenců se dokonce ocitla v hledáčku policie. „Bylo to kvůli nějaké domovní prohlídce nebo prohlídce jeho kanceláří,“ vysvětlovala před časem, proč ji kriminalisté zpovídali ohledně Karla Kuby.

Ani vztahy s Antonínem Charouzem, který ji dostal do televize Barrandov a otevřel jí svět showbyznysu, Pavlem Páskem (známý producent a mecenáš) či režisérem Adrianem Stojkovem neskončily šťastně. Až v Heckovi našla chlapa, na kterého se mohla spolehnout. „Pokud by teď zjistila, že péče o děti manželovi nevoní, asi by to pro ni bylo zklamání. I po tom všem, co s muži zažila,“ uvažoval Rousek.

S manželem mají jiný názor?

Je samozřejmě otázka, jak dlouho bude maminka Perkausové fungovat a jestli manželům hlídáním jen jednorázově vytrhla trn z paty, nebo půjde o dlouhodobé řešení. „Podle mého názoru je to tak, že Ivan Hecko by chtěl velkou rodinu, sám z ní pochází. Ale v jeho světě je manželka doma a ‚udržuje rodinný krb‘. Nežene se za každou cenu do práce. Myslím si, že on by rád ještě minimálně jedno dítě. Umím si představit, že kvůli tomu mají doma třenice,“ dodal pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

Tím spíš že Perkausová před časem také tvrdila, že by chtěla třetí miminko. Možná ale názor přehodnotila, protože třetí těhotenství by na Primě skousávali velmi těžko. Opět za ni hledat náhradu už by mohlo být nad míru tolerance televizních šéfů. A podle toho, jak Perkausová po druhém porodu spěchá za moderátorský pultík, se nedá předpokládat, že by si chtěla kariéru „komplikovat“ dalším potomkem.

