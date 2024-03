Kdyby byl Bob s Bobkem hraným seriálem, jejich vztah by se zdál podezřelý

Počtem dílů patří Bob a Bobek k těm nejdelším večerníčkovým seriálům. Nezůstalo však jen u jednotlivých epizod. Poprvé byli maskoty na Mistrovství světa v ledním hokeji 2015 pořádaného Českou republikou a ani letos v květnu nebudou na ledě chybět. Proč jsou stále tak populární?

Kde se vzal Bob a Bobek?

Seriál se poprvé objevil v roce 1979 a získal velkou popularitu nejen v Československu, ale také v mnoha dalších zemích – například v Polsku byli králíci velký hit. Bob a Bobek jsou totiž jakožto hlavní postavy seriálu naprosto perfektní. Mají smysl pro dobrodružství, zábavu i vyhledávání nesnází. Seriál je animačně velmi jednoduchý a pro diváka na pohled nenáročný. Režíroval jej Václav Bedřich, Miroslav Walter a Ivo Hejcman. Na scénáři pracoval například Vladimír Jiránek nebo Pavel Šrut, hlas pak králíkům propůjčil legendární Josef Dvořák.

Jednoduchý a líbivý příběh

Jejich příběh byl přitom velmi jednoduchý. Kouzelník Pokuston ztratil klobouk na louce při cestě na představení. Když se králíci probudili, zjistili, že se od teď musí živit sami. A žádné čáry ani kouzla už jim k tomu rozhodně nepomohou! Aby udrželi svou dokonalou rutinu, za kterou by jim v současné době pochleboval nejeden influencer, každé ráno vstanou, zacvičí si a jdou si hledat něco na práci.

Jenže Bob, jakožto větší a chytřejší králík, je občas na Bobka, menšího a poněkud bázlivějšího ušáka, občas dost naštvaný. Někdy mu totiž zkazí plány, někdy ho nepochopí – a malér je na světě. Oba dva se nejen kvůli tomu často dostanou do potíží, které vytváří komické zápletky. Vždy se nakonec ukáže, že dobré mravy zvítězí – ačkoliv seriál si žádnou edukaci a pozvednutí morálky za cíl neklade.

Podivná přátelství v animovaných seriálech

Stejně jako většina rodičů pravděpodobně nikdy nepochopí, co má společného Bing s Flopem a proč mu říká „ty můj roztomilý králíčku“ nebo proč si vlastně nejsou podobní, když Flop Binga vychovává, žije s ním, krmí ho a vede životem, podobně divný by pravděpodobně byl vztah Boba a Bobka, kdyby šlo o hraný seriál.

Některé dvojice totiž na obrazovkách automaticky vnímáme kamarádsky – Křemílka a Vochomůrku, Pata a Mata nebo Boba a Bobka. Ale kolikrát ti dva spolu lezou do klobouku a nikdo nevidí, co se děje uvnitř něj. Jak to, že si animované postavičky mohou žít ve svých duhových domácnostech bez otázek i předsudků, zatímco do hraných filmů a seriálů proniká queer tematika jen velmi opatrně už mnoho desítek let?

Toho si všimly například filmové vědkyně Dorota Vašíčková a Petra Chaloupková, které stojí za minisérií TeleRevize. O homosexualitě v animovaných seriálech se rozpovídaly ve čtvrtém díle s názvem „Jseš teplej, nebo co?“.

Snad je to proto, že u nás byla homosexualita trestná až do roku 1961 a dlouho byla v televizi zobrazována velmi negativně – často jako orientace ryze sexuální bez jakýchkoliv úvah o životě, coming out byl skoro jako přiznání ke spáchání trestního činu a postavy se často trápily a byly nešťastné. A to přišly jenom s výrokem, kdo se jim vlastně líbí. Dnes už by vztah Boba a Bobka nikomu nevadil. Ale tehdy, to by byli ještě pánové zkrátka velmi podezřelí… Ještě že i navzdory tomu je česká historie má! Co by bylo Česko bez Boba a Bobka?

Zdroj: autorský článek, Česká televize

KAM DÁL: Diváky rozčílila nová série Jedné rodiny. Udělali jste z toho trapnou Ordinaci, vzkazují.