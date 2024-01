Diváky rozčílila nová série Jedné rodiny. Udělali jste z toho trapnou Ordinaci, vzkazují

V životech oblíbených hrdinů se děj posunul přesně o rok, což diváci poznali zejména na dějové lince Martiny a Dominika, kteří vychovávají dceru Žofku v maringotce. Petra se stala babičkou a její marmeládový byznys jen vzkvétá. Zažívá skvělé období, zatímco Karel má ve škole krušné časy. Pocit vyhoření se stane jeho denním chlebem, a dokonce utrhne studentovi obě uši, což mu rozhodně plusové body nepřipíše. A zdá se, že bude potřebovat psychoterapeuta, aby náročnou situaci zvládnul! Zahraje si ho Igor Chmela.

Rozčílení diváci tvůrce nepotěší

„Můj příchod do Jedné rodiny bude dramatický, hned v první scéně totiž budu ohrožován nožem. Hrát budu Standu Galána, excentrického psychoterapeuta. Někteří budou možná trochu na pochybách, jestli tenhle člověk mohl projít skutečným psychoterapeutickým výcvikem a mít oprávněnou licenci na výkon tohoto povolání,“ říká herec, kterého si někteří pamatují například z Ordinace v růžové zahradě. Právě k té momentálně diváci seriál Jedna rodina přirovnávají.

Mezi další nové postavy patří například Patricie Pagáčová, Chantal Poullain, Petr Čtvrtníček nebo Martin Zounar.

Sara Sandeva a Vincent Navrátil mají před sebou žhavé scény

Norice už začíná lézt mateřská na nervy a Filipa práce zaměstnává víc, než je zdrávo. Vágy seknul s prací ve výškách a rozhodl se společně s Markétou otevřít hospodu Vodárna u loděnice, kde se na začátku nové série odehrává většina děje. To diváky pobouřilo. Byli zvyklí, že se seriál týká jen střídavky. To už však dávno není pravda.

Jedním z nových a možná i trochu kontroverzních párů je Medard s Bárou. Dvojici si zahrála Sara Sandeva a Vincent Navrátil. Ti ve skutečnosti sice nejsou přibuzní, nechybí k tomu však mnoho. Makedonská kráska Sara je partnerkou herce Jakuba Prachaře. Ten je bývalým manželem modelky Agáty Hanychové – a právě jejím bratrem je Vincent. Dvojice si je velmi blízká, nedávno spolu začali dělat dokonce vlastní internetový pořad. A sám Navrátil se nijak netají tím, že má Jakuba velmi rád. Tomu však Agáta nemůže přijít na jméno od chvíle, co se rozváděli. A nezdá se, že by se mělo v blízké budoucnosti blýskat na lepší časy. Podle některých médií se bývalí manželé dokonce v blízké době potkají u soudu. Prachařovi se totiž nelíbí, že Agáta fotí na sociální sítě jejich dceru Miu.

Holčička to má náročný, říká Sara

„Bára to má teď trochu složité. Je relativně čerstvě po rozchodu s klukem, se kterým byla zasnoubená. Takže si prožívá takovéto porozchodové období, ale do toho si začala jiný vztah. Takže to má holčička trochu náročný, aby to emočně zvládla a vydržela,“ říká o své postavě Sara Sandeva. „Nesnáším mdlé postavy, které do děje přináší akorát stopáž ve formě prázdných dialogů. A proto miluju Medarda. Každá jeho věta provokuje ostatní postavy k jednání. Nechodí kolem horké kaše a jedná, díky tomu se nic nedrží v nudném zacyklení a seriál se neustále a nečekaně vyvíjí,“ doplňuje ji Vincent Navrátil, který získal v seriálu velký prostor.

Již z minulosti se zná také Patricie s příchozím Vaškem Matějovským. Potkávali se totiž v Ulici! Tentokrát si zahrají zamilovaný pár, který si k sobě teprve hledá cestu. Zatímco Vilém je duší nespoutanou, lékařce Olze už tikají biologické hodiny. Zda si k sobě najdou cestu? Na to si musí diváci ještě chvíli počkat! Pokud dají novým příběhům šanci...

Zdroj: redakce, TV Nova, VOYO

KAM DÁL: Marek Lambora si na jaře vezme Zuzanu Kajnarovou. Občas zlobíme, přiznává herec.