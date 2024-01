Kultovní klasiku Pelíšky štáb odfláknul. Jindřiška nepochopila rodinné vztahy

Je to jedna z těch komedií, kterou znají všechny generace. Hned u scény štědrovečerní večeře u Krausů je ale v horním rohu zřetelně vidět mikrofon! Postavy zkrátka musí být zřetelně slyšet a diváci, kteří Pelíšky milují, jim to rádi odpustí. Stejně jako další chybičky. To však ještě neznamená, že jim tyhle přešlapy utekly.

Předstírání smrti Michalovi moc nešlo

Už úvod filmu byl podroben bystrému oku diváka. Když Michal hraje před svou mladší sestrou mrtvého, všimli si pozorovatelé, že v jedné scéně má ústa zavřená, pak otevřená – a zase zavřená. Šebek také v úvodní části filmu píše jídelní lístek a ve slovech „houskový knedlík“ udělá chybu. Když ale jídelní lístek věší, už na něm žádná chyba není.

Nejen pozorovatelé, ale také šikovní badatelé na některých fórech uvedli, že zatímco se děj odehrává zpočátku na Vánoce roku 1967 a v záběrech je vidět sníh, tenkrát žádný nebyl. Bylo mimořádné teplo a teploty dosahovaly až 11 °C. V Praze tedy po bílé pokrývce nemohlo být ani památky. Při přípravách svatby říká bystrá Jindřiška Michalovi, že jsou teď něco jako bratr a sestra. To je ale pochopitelně nesmysl, protože Eva je sestra Marie Šebkové, a proto se Jindřiška stala Michalovou sestřenicí, nikoliv sestrou. Takhle to ale mladým možná přišlo lepší!

Problémy s kostýmy

Když se tatínek Kraus rozčiluje u stolu při diskuzi o noku, má košili s pečlivě upravenou kravatou. V jednom záběru, když stojí, má ale kravatu povolenou a košili u krku rozepnutou. Poté opět upravenou. Že by se rozčílil až tolik? Nebo jen nepozorná kostymérka zapomněla dělat svou práci? Možná se to stalo i ve scéně, kdy Saša přichází k Evě: nejprve je vidět, že má vzorované ponožky, ale poté sedí na gauči už v jednobarevných.

V Pelíšcích ani chyby nevadí...

Diváky také zaujal obdélníkový květináč! V jedné z posledních scén, kdy leze Uzlinka na parapet, aby se dostala do Krausova bytu přes balkón, si můžete všimnout, že je skutečně na parapetu. Bystré pamětnice, které už v šedesátých letech zahradničily, ale potvrdily, že tehdy ještě nic takového nebylo. To byl až výdobytek devadesátek. Také motocykl Pionýr měl v té době výfuk, kterému se říkalo doutník, nikoli useknutý konec se dvěma otvory. Zadní kryt kola měl zase oválný výkroj, ne obdélníkový. Některé diváky také rozčilovaly modely aut, které se zde objevují. Ani to tak docela nesedělo! Je však jasné, že ani ta největší chyba nemůže popularitu Pelíšků narušit. Ačkoliv během Vánoc se na sociálních sítích objevilo mnoho videí generace Z, která tvrdila, že je to pro ně smutný film, který si vážně s chutí nepustí...

Zdroj: redakce, Facebook, ČSFD, Česká televize

