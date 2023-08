Ljuba Krbová ze seriálu Ulice neodchází dobrovolně. Tvůrci mohou litovat

Už 18 let hraje Ljuba Krbová Aničku Liškovou, dříve Málkovou. A ačkoliv se stala takřka herečkou jedné role, byť se během těch dlouhých osmnácti let objevila například v Labyrintu nebo v seriálu Místo zločinu České Budějovice, je pro ni právě Ulice synonymem domova a velkou životní radostí. Jenže sympatickou a laskavou ženu teď možná čeká velká životní změna. Divákům neušlo, že její postava Aničky pomalu mizí.

Ljuba Krbová do Ulice patří

Po bouřlivém odchodu jejího bývalého seriálového muže Bedřicha Lišky, ze kterého diváci zůstali v šoku, bylo jasné, že tentokrát na to tvůrci půjdou jinak. A tak postavu Aničky začali utlumovat a neobjevuje se tak často jako dříve. Za ty roky má za sebou už mnoho dějových zápletek a je zřejmě čas na mladou krev. Televize Nova si dobře uvědomuje, že má-li si i po takové době udržet přízeň diváků, musí je neustále držet v napětí. A možná došly nápady, jak paní Liškovou udělat zajímavou.

O nic takového ale Krbová nežádala a ze seriálu rozhodně neodchází na vlastní žádost. „Teď ta moje linka tak trošku ustoupila do pozadí, takže mám spíš divadelní projekty, ale stále se mně nechce úplně vzdálit,“ říká Krbová o Ulici. „Za ty roky tam mám mnoho přátel. Je to takový ten hezký pocit, že někam patřím,“ dodává. Jenže tvůrci mají, zdá se, trochu jiný záměr.

„Pokud by chtěli dějovou linku mojí postavy ukončit, taky to zvládnu. Znáte to. Když něco končí, něco jiného může začít. Já to zkrátka nechávám volně plynout, ale doufám, že si mě tam ještě nějakou dobu nechají," svěřila se s nadhledem. Pravdou ale je, že kdyby odešla z Ulice, zůstane jí hlavně divadlo. A jak je známo, na divadelních rolích ještě žádný herec nezbohatl.

Půjde Ulice k šípku stejně jako Ordinace?

Ten ale nesdílejí diváci, kteří mají pocit, že se jejich oblíbený seriál začíná ubírat směrem, který se jim rozhodně nelíbí. Nastupuje tam nově nejen Lucie Vondráčková, ale také Adéla Gondíková. Dokonce se produkce rozhodla obnovit roli Moniky Farské, kterou hraje Anna Fixová. Pomalý odchod postav, se kterými diváci žijí už 18 let, by mohl být pro seriál smrt.

Totéž zažil fenomén Ordinace v růžové zahradě. Jeho konec diváci oplakali a volali po pokračování. Televize je vyslyšela, umístila jej na Voyo, aby podpořila prodej streamovací platformy a přizvala nové herce. Na bývalou slávu seriálu ale už nikdy nenavázala. Diváci se naopak často bouřili, že dějové linky už dávno nedávají smysl. Jakmile se někam přizve kriminální aspekt, je to často taková předzvěst, že se vaří maličko z vody.

Ačkoliv, abychom kriminálním zápletkám nekřivdili, Anička obvinila hned v první sezóně Bedřicha z krádeže peněženky a znásilnění, takže už je to takový standard českých televizních seriálů. Stejně se nabízí otázka, jestli Ulici nečeká období „inovací“, které diváci odsoudí natolik, že budou tvůrci obvolávat staré známé tváře, aby jim zlatý důl zachránily. Ljuba Krbová je zářný příklad herce, který by sám ještě nějakou dobu neodešel, ale tvůrci si momentálně možná ani neuvědomují, jaký je pro ně poklad.

