Nikdy by mě nenapadlo, že mě partner podvede během toho, co rodím naše dítě, říká Tereza

Když jsem měla pár týdnů před porodem s druhým synem, začali jsme s Jakubem řešit, kam dáme našeho prvorozeného Aleše. Byl ještě malý, čekala ho oslava druhých narozenin. Jakub ho nikdy nehlídal, a když už si s ním hrál, tak doma. Bál se, že když někam půjdou, neposlechne ho, uteče mu, nebo se mu něco stane. Trápilo mě to, na druhou stranu jsem si ale říkala – co bych vlastně chtěla? Postará se o nás, peníze vydělá. Péče o rodinu je moje starost. To jsem ještě nevěděla, jak báječnou společnici mu seženu – a že to zvládne nad očekávání všech.

Požádat sestru o pomoc byla osudová chyba

Před plánovaným termínem porodu jsem znovu zkusila Jakuba přemluvit, aby tam byl se mnou. Aby viděl, jak je to náročné, aby byl u prvního momentu, kdy se malý nadechne. Nepovedlo se mi to, nechtěl. Ostatně, nebyl ani u prvního porodu. Občas některé moje kamarádky sdílely, jak dojemné chvíle zažily – a mě to bolelo.

Proto jsem požádala moji mladší sestru Agátu, která se v té době učila na státnice ve škole, zda by mohla přijet, až pojedu do porodnice. Že by pomohla s Jakubovi s Aleškem. „Rozptýlení se mi hodí,“ řekla tehdy. Jenže když mě Jakub skutečně odvezl do porodnice, bylo to naposled, co jsme ještě fungovali jako rodina.

Jak mi to mohl udělat?

Na druhý den se přišel na našeho syna Honzíka podívat, a zdálo se, že pookřál. „Terko, já ti musím něco říct,“ začal své vyprávění. Vylezlo z něj, že když jsem rodila, dorazila akorát Kristýnka, sluníčko celé naší rodiny. Jenže se spolu opili, slavili a tancovali – až spolu skončili v posteli.

Nikdo, kdo to nezažil, si ani zdaleka nepředstaví, jak tohle ženskou po porodu zraní. Hned z nemocnice jsem odjela bydlet ke kamarádce. K našim jsem nemohla, byla tam Agáta. Alena, moje spolužačka ze střední, měla v domě udělaný byt, který obvykle pronajímali. Teď byl ale volný. Nechala mi ho zadarmo, už jsem tu ale čtyři měsíce a je mi jasné, že to tak nejde donekonečna.

Jakub se od té doby omlouvá. Nebráním mu vídat Honzíka, občas za ním přijede. Dokonce mi už sliboval žádost o ruku, což pro něj do té doby bylo nemyslitelné. Tvrdí mi, že potřeboval upustit páru, protože my už jsme spolu dlouho nespali. Ale jak se na tohle dá zapomenout?

Zdroj: autorka vycházela z rozhovoru s hlavní aktérkou Terezou

